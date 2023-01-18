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65/1-c trafik cezası nedir? 65/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

15.01.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik Yönetmeliği tarafından belirlenen pek çok kural vardır. Bu kuralların ihlal edilmesi durumunda sorumlu kişilere uygulanan trafik cezaları ise belli maddeler kapsamında yer alır. 65/1-c maddeli trafik cezası da aracın azami yüklü ağırlığı aşılmasa da dingil ağırlıklarının kurallara uygun olmaması ile ilişkilidir. 15 gün içerisinde net tutarına %25 oranında indirim uygulanan bu ceza, Trafik Ceza Rehberi kapsamında belirtilen sorumlu kişilere gönderilir. 65/1-c trafik cezası kaç TL oldu?

65/1-c trafik cezası nedir? 65/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafiğe çıkan yüklü araçların azami yüklü ağırlığı belirtilen sınırlar çerçevesinde olmalıdır. Bununla birlikte aracın azami yüklü ağırlığı sınırı aşmasa bile dingil ağırlıkları hatalı olabilir. Söz konusu durumda sorumlu kişilere 65/1-c maddeli trafik cezası tatbik edilir. İlgili ceza maddesinin Trafik Ceza Rehberi kapsamında sorumlu kişileri de belirtilmiştir. Bununla birlikte söz edilen trafik cezasının güncel ve indirimli tutarı da bu kaynaktan yola çıkılarak açıklanabilir. Tüm bu bilgiler açıklandığı zaman sorumlu kişiler, 65/1-c trafik cezasını ilgili kurumlara kaç TL olarak yatırmaları gerektiğini öğrenebilir.

65/1-c trafik cezası nedir?

Yük taşıyan araçların yüklü ağırlığı ve azami dingil ağırlıkları, yönetmelik tarafından belirlenen sınırlarda olmalıdır. Aracın yüklü ağırlığı aşıldığı zaman, aracı işleten kişiye ve yük gönderenlere 65 maddesi kapsamındaki ilgili trafik cezaları uygulanır. Bununla birlikte aracın azami yüklü ağırlığı aşılmasa da azami dingil ağırlıklarının aşıldığı durumlara rastlanabilir. 65/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu da dingil ağırlığıyla ilgilidir. 65/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak azami yüklü ağırlık ya da izin verilen azami yüklü ağırlık aşılmamış olsa da azami dingil ağırlığını aşmaktır.

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65/1-c trafik cezası kimlere uygulanır?

Sürücülere yazılmayan trafik cezalarının bir kısmı 65 maddesi kapsamında sıralanır. Bu trafik cezalarından biri olan 65/1-c maddesi, aracın azami yüklü ağırlığı uygun sınırda olsa da dingil ağırlıklarının aşılması ile ilgilidir. Dolayısıyla sürücülere uygulanmayan bu trafik cezası, yalnızca aracı işletenlere uygulanır. Yani 65/1-c trafik cezası Trafik Ceza Rehberi kapsamında da belirtildiği üzere yük gönderenleri değil aracı işletenleri ilgilendirir.

65/1-c trafik cezası tutarı nedir?

Güncel trafik cezası tutarlarının duyurulması ile birlikte 65/1-c maddesinin kaç TL olarak uygulandığı da sıklıkla araştırılmaya başlanmıştır. Bu trafik cezası 15 gün içerisinde ödenmediği takdirde toplam tutarda yatırılmalıdır. Yani 65/1-c trafik cezasının uygulandığı aracın işletenleri, 3.711 TL olarak belirlenen 65/1-c trafik cezası tutarı ilgili kurumlara ödemelidir. Ancak erken ödeme indiriminin geçerli olduğu 15 gün süreyi kaçırmayan araç işletenleri, 65/1-c trafik cezası tutarını %25 indirimli olarak ödeyebilir. Bu durumda ödenmesi gereken 65/1-c trafik cezası tutarı indirimli olarak 2.783,25 TL olur.

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