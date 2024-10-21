131YS saatleri ve durakları - 131YS Sultanbeyli Devlet Hastanesi - Yenidoğan - Ümraniye hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Günümüz teknolojisiyle birlikte, otobüs sefer saatlerine erişim daha kolay hâle gelmiştir. İETT ve benzeri toplu taşıma kuruluşları, mobil uygulamalar ve akıllı durak sistemleri aracılığıyla yolculara gerçek zamanlı otobüs saat bilgilerini sunar. Bu sayede, otobüslerin geliş saatleri önceden öğrenilebilir ve bekleme süreleri en aza indirilebilir. Özellikle yoğun saatlerde (sabah işe gidiş ve akşam iş çıkışı) daha sık yapılan seferler, şehir içi ulaşımın hızını artırırken, kalabalığı da azaltır. Ayrıca, geç saatlerde ve hafta sonu da çalışan otobüs hatları, gece ulaşımının güvenli ve erişilebilir olmasını sağlar.
131YS durak isimleri aşağıdaki gibidir:
Sabah erken saatlerden başlayarak gece geç saatlere kadar 131YS seferleri yapılır. Yoğunluk saatlerinde (sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde) seferler daha sık aralıklarla düzenlenir. Battalgazi Mahallesi yönünden 131YS saatleri aşağıdaki gibidir: