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131YS saatleri ve durakları - 131YS Sultanbeyli Devlet Hastanesi - Yenidoğan - Ümraniye hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.10.2024 19:14
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Otobüs sefer saatleri, şehir içi ulaşımın düzenli ve verimli bir şekilde işlemesi açısından büyük önem taşır. Özellikle büyükşehirlerde, toplu taşıma sisteminin belkemiğini oluşturan otobüs hatları, yolcuların günlük hayatlarını planlamalarına yardımcı olur. Bu nedenle, sefer saatlerinin düzenli ve sık olması, ulaşımda aksaklıkların önlenmesi için kritik rol oynar. Peki, 131YS Sultanbeyli Devlet Hastanesi - Yenidoğan - Ümraniye hattı saatleri, durakları ve durak isimleri nelerdir?

131YS saatleri ve durakları - 131YS Sultanbeyli Devlet Hastanesi - Yenidoğan - Ümraniye hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Günümüz teknolojisiyle birlikte, otobüs sefer saatlerine erişim daha kolay hâle gelmiştir. İETT ve benzeri toplu taşıma kuruluşları, mobil uygulamalar ve akıllı durak sistemleri aracılığıyla yolculara gerçek zamanlı otobüs saat bilgilerini sunar. Bu sayede, otobüslerin geliş saatleri önceden öğrenilebilir ve bekleme süreleri en aza indirilebilir. Özellikle yoğun saatlerde (sabah işe gidiş ve akşam iş çıkışı) daha sık yapılan seferler, şehir içi ulaşımın hızını artırırken, kalabalığı da azaltır. Ayrıca, geç saatlerde ve hafta sonu da çalışan otobüs hatları, gece ulaşımının güvenli ve erişilebilir olmasını sağlar.

131YS durakları

131YS durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. BATTALGAZİ MAHALLESİ - Sultanbeyli
    1. SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ - Sultanbeyli
    1. MEDİNE SOKAK - Sultanbeyli
    1. ALTINTEPE - Sultanbeyli
    1. DÜZEY SOKAK - Sultanbeyli
    1. KUBBE CADDESİ - Sultanbeyli
    1. ALTAY SOKAK - Sultanbeyli
    1. SULTANBEYLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ - Sultanbeyli
    1. HAL - Sultanbeyli
    1. REVANİ SOKAK - Sultanbeyli
    1. BAYRAM SOKAK - Sultanbeyli
    1. SPOR YOLU CADDESİ - Sultanbeyli
    1. ESENLER SOKAK - Sultanbeyli
    1. SÜMBÜL EFENDİ SOKAK - Sultanbeyli
    1. KOZALAK SOKAK - Sultanbeyli
    1. MİMAR SİNAN CADDESİ - Sultanbeyli
    1. YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİ - Sancaktepe
    1. BARAJ YOLU CADDESİ - Sancaktepe
    1. ASLI SOKAK - Sancaktepe
    1. MERVE CADDESİ - Sancaktepe
    1. MEVLANA CADDESİ - Sancaktepe
    1. OSMANGAZİ CADDESİ - Sancaktepe
    1. AKABE CADDESİ - Sancaktepe
    1. VİLLALAR - Sancaktepe
    1. KEVSER SOKAK - Sancaktepe
    1. MERVE MAHALLESİ - Sancaktepe
    1. ÇAMLIKTEPE - Sancaktepe
    1. İHSAN SOKAK - Sancaktepe
    1. UFUK CADDESİ - Sancaktepe
    1. EBRU SOKAK - Sancaktepe
    1. SARIGAZİ PAZAR YERİ - Sancaktepe
    1. SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ - Sancaktepe
    1. SARIGAZİ MERKEZ - Sancaktepe
    1. SARIGAZİ METRO - Sancaktepe
    1. SONGÜL SOKAK - Sancaktepe
    1. NAR ÇİÇEĞİ SOKAK - Sancaktepe
    1. ŞEHİT PROF.DR İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - Sancaktepe
    1. ÖREN SOKAK - Sancaktepe
    1. ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE ORTAOKULU - Sancaktepe
    1. AKASYA - Ümraniye
    1. BARAJ YOLU - Ümraniye
    1. SARIGÜL - Ümraniye
    1. ESENŞEHİR SAPAĞI - Ümraniye
    1. YENİDÜNYA SİTESİ - Ümraniye
    1. KADOSAN SAPAĞI - Ümraniye
    1. İMES C KAPISI - Ümraniye
    1. İMES CAMİİ - Ümraniye
    1. İMES A KAPISI - Ümraniye
    1. KEYAP - Ümraniye
    1. MODOKO GİRİŞİ - Ümraniye
    1. KEYAP CADDESİ - Ümraniye
    1. SELÇUK ECZA 50.YIL ORTAOKULU - Ümraniye
    1. ÇETİN CADDESİ - Ümraniye
    1. EROL SOKAK - Ümraniye
    1. ÜMRANİYE SGK. - Ümraniye
    1. TAVUKÇUYOLU CADDESİ - Ümraniye
    1. TEV ZAHİDE ZEHRA GARRİNG ORTAOKULU - Ümraniye
    1. İSTİKBAL SOKAK - Ümraniye
    1. GENÇTÜRK SOKAK - Ümraniye
    1. ESKİ KADIKÖY YOLU CADDESİ - Ümraniye
    1. ÇAKMAK SPOR TESİSLERİ - Ümraniye
    1. ÇAKMAK MERKEZ CAMİİ - Ümraniye
    1. TEPEÜSTÜ KAVŞAĞI - Ümraniye
    1. ÜMRANİYE ENGELLİLER MERKEZİ - Ümraniye
    1. ÇAKMAK KÖPRÜSÜ - Ümraniye
    1. ÜMR.İSKİ-ŞEHİT EMRE BÜYÜKYILDIRIM - Ümraniye
    1. İŞKUR ÜMRANİYE - Ümraniye
    1. YAMANEVLER METRO - Ümraniye
    1. HALDUN ALAGAŞ - Ümraniye
    1. ÜMRANİYE - Ümraniye
    1. ÜMRANİYE ÇARŞI METRO - Ümraniye
    1. BAĞ SOKAK - Ümraniye
    1. MEVLANA PARKI - Ümraniye
    1. DİSPANSER - Ümraniye
    1. ESTERGON CADDESİ - Ümraniye

131YS saatleri

Sabah erken saatlerden başlayarak gece geç saatlere kadar 131YS seferleri yapılır. Yoğunluk saatlerinde (sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde) seferler daha sık aralıklarla düzenlenir. Battalgazi Mahallesi yönünden 131YS saatleri aşağıdaki gibidir:

  • İş Günleri: 05:00 - 21:20
  • Cumartesi: 05:30 - 21:20
  • Pazar: 05:30 - 21:20
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Ümraniye otobüs yenidoğan
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