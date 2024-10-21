131YS saatleri ve durakları - 131YS Sultanbeyli Devlet Hastanesi - Yenidoğan - Ümraniye hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Günümüz teknolojisiyle birlikte, otobüs sefer saatlerine erişim daha kolay hâle gelmiştir. İETT ve benzeri toplu taşıma kuruluşları, mobil uygulamalar ve akıllı durak sistemleri aracılığıyla yolculara gerçek zamanlı otobüs saat bilgilerini sunar. Bu sayede, otobüslerin geliş saatleri önceden öğrenilebilir ve bekleme süreleri en aza indirilebilir. Özellikle yoğun saatlerde (sabah işe gidiş ve akşam iş çıkışı) daha sık yapılan seferler, şehir içi ulaşımın hızını artırırken, kalabalığı da azaltır. Ayrıca, geç saatlerde ve hafta sonu da çalışan otobüs hatları, gece ulaşımının güvenli ve erişilebilir olmasını sağlar.

131YS durakları

131YS durak isimleri aşağıdaki gibidir:

BATTALGAZİ MAHALLESİ - Sultanbeyli

SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ - Sultanbeyli

MEDİNE SOKAK - Sultanbeyli

ALTINTEPE - Sultanbeyli

DÜZEY SOKAK - Sultanbeyli

KUBBE CADDESİ - Sultanbeyli

ALTAY SOKAK - Sultanbeyli

SULTANBEYLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ - Sultanbeyli

HAL - Sultanbeyli

REVANİ SOKAK - Sultanbeyli

BAYRAM SOKAK - Sultanbeyli

SPOR YOLU CADDESİ - Sultanbeyli

ESENLER SOKAK - Sultanbeyli

SÜMBÜL EFENDİ SOKAK - Sultanbeyli

KOZALAK SOKAK - Sultanbeyli

MİMAR SİNAN CADDESİ - Sultanbeyli

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİ - Sancaktepe

BARAJ YOLU CADDESİ - Sancaktepe

ASLI SOKAK - Sancaktepe

MERVE CADDESİ - Sancaktepe

MEVLANA CADDESİ - Sancaktepe

OSMANGAZİ CADDESİ - Sancaktepe

AKABE CADDESİ - Sancaktepe

VİLLALAR - Sancaktepe

KEVSER SOKAK - Sancaktepe

MERVE MAHALLESİ - Sancaktepe

ÇAMLIKTEPE - Sancaktepe

İHSAN SOKAK - Sancaktepe

UFUK CADDESİ - Sancaktepe

EBRU SOKAK - Sancaktepe

SARIGAZİ PAZAR YERİ - Sancaktepe

SARIGAZİ ATATÜRK CADDESİ - Sancaktepe

SARIGAZİ MERKEZ - Sancaktepe

SARIGAZİ METRO - Sancaktepe

SONGÜL SOKAK - Sancaktepe

NAR ÇİÇEĞİ SOKAK - Sancaktepe

ŞEHİT PROF.DR İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - Sancaktepe

ÖREN SOKAK - Sancaktepe

ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE ORTAOKULU - Sancaktepe

AKASYA - Ümraniye

BARAJ YOLU - Ümraniye

SARIGÜL - Ümraniye

ESENŞEHİR SAPAĞI - Ümraniye

YENİDÜNYA SİTESİ - Ümraniye

KADOSAN SAPAĞI - Ümraniye

İMES C KAPISI - Ümraniye

İMES CAMİİ - Ümraniye

İMES A KAPISI - Ümraniye

KEYAP - Ümraniye

MODOKO GİRİŞİ - Ümraniye

KEYAP CADDESİ - Ümraniye

SELÇUK ECZA 50.YIL ORTAOKULU - Ümraniye

ÇETİN CADDESİ - Ümraniye

EROL SOKAK - Ümraniye

ÜMRANİYE SGK. - Ümraniye

TAVUKÇUYOLU CADDESİ - Ümraniye

TEV ZAHİDE ZEHRA GARRİNG ORTAOKULU - Ümraniye

İSTİKBAL SOKAK - Ümraniye

GENÇTÜRK SOKAK - Ümraniye

ESKİ KADIKÖY YOLU CADDESİ - Ümraniye

ÇAKMAK SPOR TESİSLERİ - Ümraniye

ÇAKMAK MERKEZ CAMİİ - Ümraniye

TEPEÜSTÜ KAVŞAĞI - Ümraniye

ÜMRANİYE ENGELLİLER MERKEZİ - Ümraniye

ÇAKMAK KÖPRÜSÜ - Ümraniye

ÜMR.İSKİ-ŞEHİT EMRE BÜYÜKYILDIRIM - Ümraniye

İŞKUR ÜMRANİYE - Ümraniye

YAMANEVLER METRO - Ümraniye

HALDUN ALAGAŞ - Ümraniye

ÜMRANİYE - Ümraniye

ÜMRANİYE ÇARŞI METRO - Ümraniye

BAĞ SOKAK - Ümraniye

MEVLANA PARKI - Ümraniye

DİSPANSER - Ümraniye

ESTERGON CADDESİ - Ümraniye



131YS saatleri

Sabah erken saatlerden başlayarak gece geç saatlere kadar 131YS seferleri yapılır. Yoğunluk saatlerinde (sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde) seferler daha sık aralıklarla düzenlenir. Battalgazi Mahallesi yönünden 131YS saatleri aşağıdaki gibidir: