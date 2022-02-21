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136 ülkeden binlerce insanı dolandırmıştı! Bernie Madoff’un kız kardeşi ölü bulundu

21.02.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 65 milyar dolarlık saadet zinciri dolandırıcılığının mimarı Bernie Madoff’un kız kardeşi 87 yaşındaki Sondra Wiener ile 90 yaşındaki eşinin evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunduğu bildirildi. Arkasında 136 ülkeden 37 bin mağdur bırakan Madoff'un tutuklanmasından sonra aynı şirkette çalışan oğullarından Mark Madoff 2010’da intihar etmiş, diğer oğlu Andrew Madoff da 2014’te kanserden ölmüştü.

136 ülkeden binlerce insanı dolandırmıştı! Bernie Madoff’un kız kardeşi ölü bulundu

Florida Palm Beach Bölge Şerifi ofisinden yapılan açıklamada, eşlerden birinin diğerini öldürüp daha sonra intihar ettiğinin değerlendirildiği ancak kesin ölüm sebebinin adlı tıp raporundan sonra belli olacağı kaydedildi.

BERNIE MADOFF OLAYI

ABD borsası Wall Street tarihindeki en büyük dolandırıcılık olayına imza atan 82 yaşındaki Bernie Madoff, 14 Nisan 2021’de hapis cezasını çektiği Kuzey Carolina federal cezaevinde hayatını kaybetmişti.

150 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Ailesiyle lüks bir hayat yaşarken 2008'deki küresel ekonomik kriz sırasında dolandırıcılığı ortaya çıkan Madoff, Manhattan Federal Mahkemesinde yargılanarak 2009'da 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ARKASINDA 136 ÜLKEDEN 37 BİN MAĞDUR BIRAKMIŞTI

Arkasında 136 ülkeden 37 bin mağdur bırakan Madoff'un tutuklanmasından sonra aynı şirkette çalışan oğullarından Mark Madoff 2010’da intihar etmiş, diğer oğlu Andrew Madoff da 2014’te kanserden ölmüştü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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