HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 139 çift kadın ayakkabısı çaldı, savunması 'pes' dedirtti: Kokusunu seviyorum

139 çift kadın ayakkabısı çaldı, savunması 'pes' dedirtti: Kokusunu seviyorum

26.06.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Niigata şehrinde 139 çift kadın ayakkabısı çalan hırsız yakayı ele verdi. 7 yıl önce de kadın ayakkabısı çalmaktan dolayı tutuklanan 47 yaşındaki Tsunehito Isobe, gerekçe olaraksa kadın ayakkabılarının kokusunu sevmesini gösterdi.

139 çift kadın ayakkabısı çaldı, savunması 'pes' dedirtti: Kokusunu seviyorum

Japonya’da 139 çift kadın ayakkabısı çalan hırsızın savunması şoke etti. İfadesinde çocukluğundan bu yana kadın ayakkabılarına ilgi duyduğunu belirten şahsın 2014 yılında aynı suçtan tutuklandığında, "Ayakkabıların kokusunu seviyorum" dediği ortaya çıktı.

Hırsızlık olayının ardından tedbir almak isteyen ofisin yetkilileri ise çalıştıkları binaya güvenlik kameraları kurdu. Geçtiğimiz 19 Mayıs'ta aynı ofise izinsiz şekilde tekrar giren hırsız, bu kez varlığından haberdar olmadığı güvenlik kameralarına yakalandı.

ÇOĞU HEMŞİRE AYAKKABISI

Niigata polisi, Isobe'nin evinde yaptığı aramada model araba ve ayakkabı kutuları içine saklanmış 139 çift kadın ayakkabısı ele geçirdi.

Ayakkabıların 77 çiftini hemşirelerin kullandığı sandaletlerin oluşturduğu açıklandı. Şahsın ikametinde ayrıca yakasında isim yazan bir hemşire üniforması ile iki çift kadın çorabı bulundu.

POLİS, AYAKKABILARIN SAHİPLERİNİ ARIYOR

Söz konusu olayı kamuoyuna 24 Haziran'da duyuran Niigata polisi, şahsın evinde ele geçirilen ayakkabıları sergilerken, ayakkabıların çoğunun çalıntı olmasına rağmen hırsızlık ihbarı yapılmadığını belirtti.

Güvenlik güçleri, paylaşılan görselde kendi ayakkabılarını gören kurbanları soruşturma konusunda iş birliği yapmaya çağırdı. 47 yaşındaki İsobe'nin polise verdiği ifade ise herkesi şaşırttı.

Screenshot_54

“Çocukluğumdan beri kadınların giydiği ayakkabılara ilgi duyuyorum" dediği öğrenilen şüpheli, ayakkabıların yarısını çaldığını, yarısını ise internetten ya da ikinci el eşya satıcılarından aldığını söyledi. İsobe, benzer hırsızlıkları birkaç yıldır yaptığını da itiraf etti.

İsobe'nin aynı suçtan 2014 yılında bir kez daha tutuklandığı öğrenildi. Niigata eyaletindeki eczane, hastane ve bakım evlerinden ayakkabı çaldığı kaydedilen şahsın evinde 244 çift kadın ayakkabısı ele geçirildiği açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatıManuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı
PARTNEREski eşler tatildeEski eşler tatilde
7 dinozor yavrusuna ait! Yeni kanıtlar bulundu 7 dinozor yavrusuna ait! Yeni kanıtlar bulundu
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Tartıştığı kocası tarafından öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tartıştığı kocası tarafından öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.