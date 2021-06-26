139 çift kadın ayakkabısı çaldı, savunması 'pes' dedirtti: Kokusunu seviyorum

Japonya’da 139 çift kadın ayakkabısı çalan hırsızın savunması şoke etti. İfadesinde çocukluğundan bu yana kadın ayakkabılarına ilgi duyduğunu belirten şahsın 2014 yılında aynı suçtan tutuklandığında, "Ayakkabıların kokusunu seviyorum" dediği ortaya çıktı.

Hırsızlık olayının ardından tedbir almak isteyen ofisin yetkilileri ise çalıştıkları binaya güvenlik kameraları kurdu. Geçtiğimiz 19 Mayıs'ta aynı ofise izinsiz şekilde tekrar giren hırsız, bu kez varlığından haberdar olmadığı güvenlik kameralarına yakalandı.

ÇOĞU HEMŞİRE AYAKKABISI

Niigata polisi, Isobe'nin evinde yaptığı aramada model araba ve ayakkabı kutuları içine saklanmış 139 çift kadın ayakkabısı ele geçirdi.

Ayakkabıların 77 çiftini hemşirelerin kullandığı sandaletlerin oluşturduğu açıklandı. Şahsın ikametinde ayrıca yakasında isim yazan bir hemşire üniforması ile iki çift kadın çorabı bulundu.

POLİS, AYAKKABILARIN SAHİPLERİNİ ARIYOR

Söz konusu olayı kamuoyuna 24 Haziran'da duyuran Niigata polisi, şahsın evinde ele geçirilen ayakkabıları sergilerken, ayakkabıların çoğunun çalıntı olmasına rağmen hırsızlık ihbarı yapılmadığını belirtti.

Güvenlik güçleri, paylaşılan görselde kendi ayakkabılarını gören kurbanları soruşturma konusunda iş birliği yapmaya çağırdı. 47 yaşındaki İsobe'nin polise verdiği ifade ise herkesi şaşırttı.

“Çocukluğumdan beri kadınların giydiği ayakkabılara ilgi duyuyorum" dediği öğrenilen şüpheli, ayakkabıların yarısını çaldığını, yarısını ise internetten ya da ikinci el eşya satıcılarından aldığını söyledi. İsobe, benzer hırsızlıkları birkaç yıldır yaptığını da itiraf etti.

İsobe'nin aynı suçtan 2014 yılında bir kez daha tutuklandığı öğrenildi. Niigata eyaletindeki eczane, hastane ve bakım evlerinden ayakkabı çaldığı kaydedilen şahsın evinde 244 çift kadın ayakkabısı ele geçirildiği açıklandı.

