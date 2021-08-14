14 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları! Takıntılı düşünce ve duygulara dikkat edin!

Detaycılığın gerekebileceği, dostlukların ön plana çıkabileceği, takıntılı düşünce ve duygulara dikkat edilmesi gerektiği ve dostlukların form değiştirebileceği bir gün olan 14 Ağustos Cumartesi gününün burç yorumları, paylaşıldı. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcu yorumları, bugün birçoğumuzun kararlarını bile etkileyebilir.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün gün içerisinde detay gerektiren, dikkat isteyen işlerde daha başarılı olabilirsiniz. Detaylardan yola çıkarak hareket edebilir, karar verebilirsiniz. Günün ikinci yarısında sorumlulukları üstlenmekten ve adım atmaktan kaçınmayın.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün ilişkileriniz, dostluklarınız ön planda olacaktır. Sosyalleşebilir ve davetler alabilirsiniz. Akıl ve duygu arasında kaldığınız durumlarda aklı ve mantığı seçecek, daha gerçekçi davranmak ve kontrollü olmak isteyeceksiniz. Kuruntulara kapılmayın.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün yapılacak işler ve görevlerle ilgilenebilirsiniz. Daha önceden belirli işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Zekanız ve pratik tarafınız hem işlerinizde hem iletişim krizlerinizde faydanıza yarayacaktır. Kardeşler ve akrabalar ön planda olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün takıntılı düşünce ve duygulara karşı dikkat edin. Gün içinde manipülatif tarafınız öne çıkabilir, karşınızdakileri ikna etme konusunda daha başarılı olabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise karşınızdakini daha fazla etkileyebileceğiniz bir gün.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün bazı ilişkileriniz, dostluklarınız form değiştirebilir. Birileri hayatınızdan uzaklaşırken başka kişilerle daha yakın ilişkiler kurmaya başlayabilirsiniz. Öğleden sonra inatlaşmalar içine girmek ilişkilerde soğuk rüzgarlar estirebilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün detaycı düşünerek, adım adım ilerleyecek ve planlarınız doğrultusunda hareket etmeye çalışacaksınız. Yolculuklar, seyahatler gündeme gelebilir. Gün içinde birden fazla konu ve gündemle meşgul olabilir, günü yoğun ve verimli geçirebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün etkileyici rüyalarla, uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Gün içinde zorunluluklar, mecburiyetler karşınıza gelebilir. Resmi işler, davalar ve yurtdışı gündemleri ile meşgul olabilirsiniz. Geleceğinize odaklanıp geçmişten uzaklaşma zamanı.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Gün içinde duygu ve düşüncelerinizde önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Dış görüntünüzle ilgilenebilir, sağlığınız için daha titiz davranabilirsiniz. Hareketli ve yoğun bir gün sizi bekliyor.

YAY BURCU YORUMU

Bugün karmaşık ve etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Günün ilk yarısında sosyalleşebilir veya iş görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Günün ikinci yarısında ise kendi istekleriniz ve kendi mutluluğunuz ön planda olabilir, kendi bildiğiniz yoldan gidebilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün eğitim ve başvurular, geleceğe dair planlar ve gelecek planlarınız için araştırmalar ön planda olabilir. Akrabalar ve sosyal çevrenin söylemlerinden etkilenmeye daha açık olabilirsiniz. Bazı Oğlaklar için evliliğe dair gündemler ortaya çıkabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün daha akılcı ve gerçekçi düşünerek hareket etmek isteyecek, bazı konularda daha ısrarcı ve inatçı tavırlar gösterebileceksiniz. Zorunluluklar ve durumların getirdiği mecburiyetler doğrultusunda ilerlemeniz gerekebilir. Aile büyükleri, baba ve patron figürleri ile önemli konuşmalar yapılabilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün sezgileriniz güçlenirken, hislerinizle karar almaya daha açık olabilirsiniz. Spiritüel çalışmalarla ilgilenebilirsiniz. Maddi-manevi yardımlar yapabilirsiniz. Dernekler, gruplar ve ekip çalışmaları içinde olabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işler ve seyahatlerle ilgili düzenlemeler yapılabilir.



