14 Aralık Salı günlük burç yorumları: Beklenmedik gelişmelere hazır olun! 14 Aralık'ta burçları neler bekliyor?

14 Aralık Salı gününde günün ilk yarısında Ay Koç burcunda ve boşlukta ilerleyecek. Bu sebeple girişeceğimiz işler boşlukta kalabilir, yön belirlemek ise oldukça zor olabilir. Ay, saat 10:00'da Boğa burcuna geçecek. Bu saatten sonra daha sağlam ve kalıcı adımlar atmak için uygun bir atmosferde olacağız. Gece saatlerinde ise beklenmedik yönde gelişmelere açık olacağız. Boğa burçları bugün krizlerle karşılaşırken, Koç burcu şaşırtıcı bir haber alabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerliyor. Gün içinde yüklü kazançlar ve para çıkışlarına dair gündemleriniz olabilir. Finansal anlaşmalar imzalanabilir. Alım-satım gündemlerinizdeki süreçler hızlanabilir, sonuçlanabilir. Şaşırtıcı bir haber gelebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde olgun ve akıllıca düşünerek hareket etmek isteyebilirsiniz. Bir krizle karşılaşabilir, bir karmaşayı çözebilirsiniz. Merkür artık Oğlak burcunda ilerliyor ve size daha hızlı düşünüp, daha hızlı harekete geçme enerjisini getiriyor.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Mars ise bugünden itibaren Yay burcunda ilerliyor. İlişkiler ve ortaklıklarınızda yeni bir sayfanın açıldığı dönem başlıyor. Taşınma konularıyla ilgili harekete geçebilir, aksiyon alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde arkadaşlarınız ve dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. İş hayatınızda bir dönem kapanabilir, yeni ve uzun vadeli bir sürece girebilirsiniz. Kendinize, kendi hayatınıza yatırım yapma zamanı.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde ani duygu geçişleri yaşayabilirsiniz. Sürpriz ve beklenmedik gelişmelere açık olma zamanı. Aşk ilişkilerinizde dengeler birden değişebilir. Sezgileriniz daha güçlü çalışacaktır. Çocukların sağlığına özen gösterme zamanı.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde olgun davranmak, akıllıca düşünmek, planlı ilerlemek ve kendinizi garantiye almak isteyeceksiniz. Geçmiş deneyimlerinizden ders çıkararak geleceğinizi planlayabilir, uzun vadeli düşünebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde gerilim ve strese daha hızlı kapılabilir, hızlı duygu geçişleri yaşayabilirsiniz. Fikirleriniz birden değişebilir, kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Aile içi ilişkiler, iletişim ve paylaşımlar öne çıkıyor.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde sevdiklerinizin hayatında ani gelişmeler olabilir, sosyal çevrenizdeki kişilerden şaşırtıcı haberler alabilirsiniz. Eski dostlar, eski arkadaşlıklar gündeminizde olabilir. Finansal konularda planlar değişiyor.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde çalışma ortamınızdaki sistem ve düzende değişiklikler olabilir. Günlük rutininizi değiştiren, birden gelişen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza, beslenmenize daha fazla önem vermeniz gereken günlerdesiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde Merkür sizin burcunuza geçiyor. Bugünden itibaren daha hızlı düşünüp, akıl ve mantığı her zamankinden daha fazla ön plana koyacaksınız. Gelecek kaygısı, geleceğe dair düşünceler ve araştırmalar gündeminizde olabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde gerilim ve agresyon hali zaman zaman çalışabilir. Duygu kontrolünü sağlamalı, düşünmeden harekete geçmemelisiniz. Bazı kişilerle ilgili sırları öğrenebilir, arkanızdan dönen bir durumu duyabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde şans ve şanssızlıklarınızın arttığını görebilirsiniz. Sabırsız tarafınız öne çıkabilir. Yöneticiler ve üstlerinizde görev değişiklikleri olabilir. İş teklifi alabilir veya bir iş teklifini reddedebilirsiniz.



