14 kilo veren iki çocuk annesi kadın zayıflama sırrını paylaştı! Yağları eriten 5 basit egzersiz

Instagram kullanıcısı ve fitness fenomeni Dhara doğum sonrası yolculuğunda yaklaşık 14 kg vererek inanılmaz bir dönüşüme imza attı. Kadınlar için doğum yapmak zaten zorlu bir görev, sonrasında da vücutlarını iyileştirmeleri gerekiyor. Formlarına kavuşmak sağlık ve iyileşmeden sonra ikinci planda olmalı, ancak bazı kadınlar bunu başarmak istiyor.

Dhara yakın zamanda yayınladığı bir videoda karnını küçültmeye yardımcı olan 5 egzersiz paylaştı. İki çocuk annesine göre, yeni başlayanlara uygun egzersizler sezaryenle doğum yapan anneler de dahil olmak üzere doğum sonrası iyileşme için güvenlidir. Sonuçları görmek için takipçilerine egzersizleri bir ay boyunca haftada 5-6 kez yapmalarını tavsiye etti.

DÜZ BİR KARINA SAHİP OLMANIN SIRRI

'twinsbymyside' kullanıcı isimli Instagram hesabında video paylaşan Dhara, annelerin sağlıklarına zaman ayırmasının ve tutarlı kalmasının zor olduğunu itiraf etti. Dhara, "Sezaryen doğumumdan sonra sonuç almak için kendimi aç bırakmam veya aşırı egzersizler yapmam gerektiğini düşündüm. Ama tahmin edin ne oldu? Cevap bu değil. Yavaş, istikrarlı egzersizler ve iyi dengelenmiş, yüksek proteinli öğünler tüm farkı yaratıyor" diye ekledi.

GÖBEK YAĞLARINI ERİTEN 5 EGZERSİZ

Dhara, videoda bacak kaldırma ve gövdeyi çalıştırma egzersizlerinin 5 farklı versiyonunu yaptı ve bunları yaparken akılda tutulması gereken bazı ipuçlarını da paylaştı.

Her egzersizi 10 tekrarla yapın.

Her egzersiz için 2-3 set.

Yavaş ve kontrollü hareketler.

Hız veya yoğunluktan ziyade doğru nefes almaya ve gövdeyi çalıştırmaya odaklanın.

Nefes alın-nefes verin, her tekrarla göbek deliğinizi omurganıza doğru çekin.

Fitness fenomeni, klipte gösterdiği vücudunun 'önceki' versiyonunun gerçek başlangıç noktası olmadığını açıkladı. Göbek yağını hedef almadan önce 14 kilodan fazla verdi. Kilo verme yolculuğu sırasında Diastasis Recti (DR) teşhisi de aldı ancak kendini iyileştirmeyi öğrenmek her şeyi değiştirdi.

Fenomen anne, "Ancak unutmayın, sadece egzersizler sihir yapmaz; beslenme ve hafif bir kalori açığı da önemlidir! İyileşelim, güçlenelim ve en iyi şekilde hissedelim" diye ekledi sonunda.