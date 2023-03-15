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14 Mayıs seçimlerine ilişkin YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

15.03.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için usul ve esaslara ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

14 Mayıs seçimlerine ilişkin YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş yükseköğretim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olacak. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilecek. Cumhurbaşkanı seçilecek olan milletvekilinin TBMM üyeliği sona erecek.

İKİNCİ OYLAMADA TEK ADAYIN KALMASI HALİNDE BU OYLAMA REFERANDUM ŞEKLİNDE YAPILACAK

Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Oylamaya ilk oylamada en çok oy almış olan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci oylamaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılamaması halinde ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde bu oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilecek. Adayın oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu alamaması halinde sadece Cumhurbaşkanı Seçimi yenilenecek. Seçimlerin tamamlanamaması halinde yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanı görevinde devam edecek.

EN AZ 100 BİN SEÇMEN İMZASIYLA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUNABİLECEK

40 yaşını doldurmuş ve yükseköğretim yapmış, TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip her Türk vatandaşı, en az yüz bin seçmenin yazılı teklifiyle Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Seçmenler, YSK tarafından Cumhurbaşkanı adaylığı onaylananlar arasından sadece biri için bir kere imza verebilecek. Seçmenlerce Cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen kişinin 555 bin 980 TL’yi maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzu ile YSK’ya başvurması gerekecek. Seçmenler, 22 Mart Çarşamba saat 08.00 ile 27 Mart saat 20.00 arasında ilçe seçim kurullarında imza verebilecek.

Kaynak: İHA

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