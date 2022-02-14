14 Şubat On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? 14 Şubat 2022 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi bu akşam sonuçlanacak. Haftanın ilk On Numara çekilişi 14 Şubat Pazartesi günü bu akşam gerçekleşecek. Geçtiğimiz hafta On Numara'da çekiliş saati sonrası 10 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki 14 Şubat 2022 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

14 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her hafta, haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmekte. 14 Şubat On Numara çekilişi ise bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cuma günü yapılmıştı. Yapılan son çekilişte şanslı rakamlar ise 4,6,8,10,13,15,17,21,27,28,32,39,40,43,44,47,48,56,58,61,62,68 olarak belirlenmişti ve 10 bilen 2 kişi 248.303,65 TL kazanmıştı.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

14 Şubat On Numara çekilişi sonuçları belli olduğunda aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.

