14 Şubat öncesi gençlere soruldu: Aşka bakışınız nedir?

Yapılan aşk anketine göre gençlerin en beğendiği aşk dizisi son dönemin en beğenilen yapımlarından Afili Aşk olurken, en beğenilen aşk filmi ise Mucize 2: Aşk… Gençler, dizilerdeki en beğendikleri aşk sahnesini Mucize Doktor dizisinde Ali ve Nazlı’nın birbirlerine dokunmadan dans ettikleri sahne olarak ifade ettiler. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala gençlerin aşka bakışları yapılan anketle değerlendirildi. Peki günümüz gençliği için “aşk” ne ifade ediyor? Beykoz Üniversitesi’nin geleneksel ‘Aşk’ anketi bu soruya kapsamlı bir yanıt veriyor. Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından dokuzuncusu gerçekleştirilen “Gençlerin Aşka Bakışı 2020” konulu anket sonuçlandı. İnternet ortamında gerçekleştirilen ankete 17-27 yaş arasındaki 1.152 üniversite öğrencisi katıldı. Katılımcıların yüzde 48.9’u kadın, yüzde 44.7’si erkek ve yüzde 6.3’ü LGBTİ bireylerden oluştu. Ankete katılanlar bu çalışmayı, “tüm cinsiyetlere karşı saygılı” olarak nitelendirdi. AŞKA YÜKLENEN ANLAM DEĞİŞTİ Ankete katılan gençlerin yüzde 47.5’i ilk aşklarını 16 yaşın altındayken yaşarken, şu anda birine aşık olduğunu ifade eden gençlerin oranı yüzde 38.4 oldu. Gençlerin Aşka Bakışı 2020 Anketi Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz önderliğinde gerçekleştirildi. Anketi değerlendiren Prof. Dr. Nüket Güz, söz konusu anketi geçmiş yıllarda da gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Bu araştırmayı ilk olarak 2006 yılında Doç. Dr. Seher Er ile birlikte yaptık. 2006 yılında gençler aşkın anlamını yüzde 12 oranında “sevmek”, yüzde 6 oranında “tarifsiz duygu”, yüzde 5 oranında “tutku”, yüzde 3 oranında “acı-tatlı, yüzde 1 oranında “güven-para” olarak tarif ederken, 2020 yılında gençlerin 41.2’sine göre aşk, “sevgi ve saygı”, yüzde 27.3’üne göre dünyanın en tatlı mutluluğu; yüzde 12.1’ine göre ise zamanın durması” diyor.

AŞKLARINI YÜZ YÜZE İFADE EDİYORLAR Prof. Dr. Güz, 2006 yılında gençlerin sevdiklerine ilan-ı aşk etmek için yüzde 67 oranında “söz”ü yani yüz yüze iletişimi tercih ettiğini söylerken, “2020 yılında da gençlerin yüzde 35.1’i aşık olduğu kişiye hislerini yüz yüze ifade edeceğini belirtiyor. Güz, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu noktada ilginç olan şu: 2016 yılında gençler, hislerini yüzde 25 oranında telefon aracılığıyla iletmeyi tercih ederken, 2017 yılında yeniden 11 yıl öncesinin tercihlerine dönülerek aracılı iletişim yüzde 14.2 ile en düşük yoğunluklu seçenek olmuş. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ise aracılı iletişim tercih edilen bir seçenek değil. Gençler hislerini yüz yüze iletemiyorlarsa, davranışlarıyla belli etmeyi ya da “itiraf etmeyip içlerinde yaşamayı” tercih ediyorlar.” 'KALBİM YERİNDEN ÇIKACAK GİBİ ATIYOR' Gençlere göre aşk, en iyi kalpte hissediliyor. Ankete katılan gençlerin yüzde 34.5’i aşık olduğunu kalp çarpıntısından anladığını belirtiyorlar. Gençler “Onu görünce kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor” diye bu durumu ifade ediyorlar. Aşık olan gençlerin yüzde 16.1’i uyku uyuyamadığını ve sürekli onu düşündüklerini anlatıyorlar. “Gençlerin Aşka Bakışı 2020” konulu ankete göre, gençlerin yüzde 26.7’si aşık oldukları kişiye “aşkım” diye hitap ettiklerini söylerken, “sevgilim” diyenlerin oranı ise yüzde 18.7.

Gençlerin yüzde 36.2’sine göre, aşk için yapılabilecek en büyük çılgınlık, tüm imkanlarından vazgeçmek. Aşık oldukları kişi ile bir çılgınlık yaparak gizlice evlenebileceklerini söyleyen gençlerin oranı ise yüzde 26.1.

EN BEĞENİLEN AŞK DİZİSİ: AFİLİ AŞK “Gençlerin Aşka Bakışı 2020” konulu anketi, üniversite gençliğinin televizyon ve sosyal medyadaki aşk beğenilerini de ortaya koydu. Beykoz Üniversitesi öğrencilerinin en beğendiği aşk dizisi yüzde 19.5 oy oranıyla son dönemin sevilen dizisi Afili Aşk olurken, en beğenilen aşık çift yüzde 18.5 oranıyla dizinin karakterleri Ayşe ve Kerem oldu. Ferhat ile Şirin yüzde 11.9 oranıyla en beğenilen ikinci dizi olurken, dizinin karakterleri Banu ve Ferhat da yine yüzde 13 oranıyla dizlerde en beğenilen aşık çiftler arasında ikinci sırada yer aldı. EN BEĞENİLEN AŞK SAHNESİ: NAZLI İLE ALİ'NİN DANSI Gençlerin dizilerde en beğendiği aşk sahnesi ise Mucize Doktor dizisinde Ali ve Nazlı’nın birbirlerine dokunmadan dans ettikleri sahne oldu. Gençlere açık uçlu olarak sorulan bu soruya yüzde 27 oranında Mucize Doktor dizisindeki Nazlı ile Ali’nin dansı yanıtı verildi. Bir aşk dizisi olmamasına karşın verilen bu yanıt, gençlerin aşka olan naif bakış açısını göstermesi bakımından önem taşıyor. SOSYAL MEDYADA EN BEĞENİLEN ÇİFT: PELİN-ANIL ALTAN Anket sonuçlarına göre sosyal medyada en çok beğenilen aşık çift, Pelin-Anıl Altan çifti olurken, Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ ise oyların yüzde 21.6’sını alarak ikinci sırada yer aldı. Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti ise oyların yüzde 20’sini alarak en beğenilen üçüncü çift oldu.

EN BEĞEİNİLEN AŞK ŞARKILARI: EMİRCAN İĞREK 'NALAN' VE ZEYNEP BASTIK 'FELAKET' Gençlerin en beğendiği aşk şarkısında Emircan İğrek’in “Nalan” ve Zeynep Bastık’ın “Felaket”şarkıları yüzde 17.8 ve yüzde 17.0 oranlarıyla birinciliği paylaşırken, Yalın’ın seslendirdiği “Deva Bize Sevişler” parçası yüzde 9.6 ile ikinciliğe yerleşti. EN BEĞENİLEN AŞK FİLMİ: MUCİZE: AŞK 2 Üniversite gençlerinin en beğendiği aşk filmi yüzde 33’lük tercih oranıyla, başrollerini Mert Turak ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı Mucize Aşk:2 oldu. Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan’ın paylaştığı Öldür Beni Sevgilim ise yüzde 20.4 oranla ikinci sırada yer aldı. EN BEĞENİLEN AŞK ŞİİRİ: LAVİNİA Üniversiteli gençlerin en beğendiği aşk şiiri bu yıl da yüzde 32.0’lık oy oranıyla Özdemir Asaf’ın“Lavinia” isimli şiiri olurken, Cemal Süreya’nın Piyale şiiri ise yüzde 18.8 oranında oy alarak ikinci sırada yer aldı. 'HİÇBİR ŞEYDEN VAZGEÇMEM' Beykoz Üniversitesi’nin “Gençlerin Aşka Bakışı 2020” anket çalışması sonuçlarına göre gençler, aşık oldukları kişi için sahip oldukları hiçbir şeyden vazgeçmek istemiyorlar. Ankete katılan gençlere aşık oldukları kişi için ailelerinden mi, paradan mı yoksa okul ya da işlerinden mi vazgeçecekleri sorulduğunda, gençlerin yüzde 51.9’u hiçbirinden vazgeçmeyeceklerini, yüzde 23.7’si ise paradan vazgeçebileceklerini belirttiler.