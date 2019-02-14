Şanlıurfa Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesine başvuruda bulunan ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçen çiftler, yakınlarıyla belediyenin evlendirme birimine geldi.

Yaşlıların sevdiği kişiler olmayı arzuladıklarını ifade eden Şahin, "Sevgililer Günü'nde yaşlılarla beraberiz. Onların sevgilisi olmak bizim için çok büyük güç. Yaşlılarımızdan büyük bir güç ve enerji alıyoruz, o yüzden bu özel günde de onlarla beraber olduk." diye konuştu.

Şahin, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Şubat'ta insanların değer verdikleriyle beraber olduğunu, o yüzden kendilerinin de yaşlılarla bir araya gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sevgililer Günü nedeniyle Gaziantep Huzurevinde etkinlik organize etti. Huzurevindeki yaşlıların elini öpüp, hal ve hatırlarını soran Şahin, daha sonra karanfil takdim ettiği yaşlılarla pasta kesti.

Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda "Evet" diyerek imza atan çiftlere nikah memuru, ömür boyu mutluluk temennisinde bulunarak evlilik cüzdanı ve hediyelerini takdim etti.

Abdullah Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, nikahlarını Sevgililer Günü'ne denk getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu an yaşadığım mutluluğu anlatamam, ancak yaşanır. Benim özel güzel ve özel bir gündü." diye konuştu.

Hüseyin Altıntas da hayatının en güzel günlerden birisini yaşadığını anlatarak, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün aynı zamanda doğum günüm olmasının ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Meryem Özdemir de 14 Şubat Sevgililer Günü'nün kendisi için çok özel bir gün olduğunu ifade ederek, özellikle bugünü seçtiklerini ve ömür boyu mutlu olmayı Allah'tan dilediğini söyledi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 14 Şubat Sevgililer Gününde evlenmek isteyen 46 çiftin nikahı Onikişubat Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'ndaki nikah sarayında düzenlenen törenle, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek tarafından kıyıldı.