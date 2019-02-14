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14 Şubat Sevgililer Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 15:16 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sevgililer Günü'nü huzur evindeki yaşlılarla pasta keserek kutladı - Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da 139 çift, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti

GAZİANTEP (AA) - Sevgililer Günü, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya''da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sevgililer Günü nedeniyle Gaziantep Huzurevinde etkinlik organize etti. Huzurevindeki yaşlıların elini öpüp, hal ve hatırlarını soran Şahin, daha sonra karanfil takdim ettiği yaşlılarla pasta kesti.

Şahin, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Şubat'ta insanların değer verdikleriyle beraber olduğunu, o yüzden kendilerinin de yaşlılarla bir araya gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Yaşlıların sevdiği kişiler olmayı arzuladıklarını ifade eden Şahin, "Sevgililer Günü'nde yaşlılarla beraberiz. Onların sevgilisi olmak bizim için çok büyük güç. Yaşlılarımızdan büyük bir güç ve enerji alıyoruz, o yüzden bu özel günde de onlarla beraber olduk." diye konuştu.

- "Evet" dediler

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da evlenme kararı alan 139 çift, nikahlarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıydırdı.

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesine başvuruda bulunan ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçen çiftler, yakınlarıyla belediyenin evlendirme birimine geldi.

Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda "Evet" diyerek imza atan çiftlere nikah memuru, ömür boyu mutluluk temennisinde bulunarak evlilik cüzdanı ve hediyelerini takdim etti.

Abdullah Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, nikahlarını Sevgililer Günü'ne denk getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu an yaşadığım mutluluğu anlatamam, ancak yaşanır. Benim özel güzel ve özel bir gündü." diye konuştu.

Hüseyin Altıntas da hayatının en güzel günlerden birisini yaşadığını anlatarak, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün aynı zamanda doğum günüm olmasının ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Meryem Özdemir de 14 Şubat Sevgililer Günü'nün kendisi için çok özel bir gün olduğunu ifade ederek, özellikle bugünü seçtiklerini ve ömür boyu mutlu olmayı Allah'tan dilediğini söyledi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 14 Şubat Sevgililer Gününde evlenmek isteyen 46 çiftin nikahı Onikişubat Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'ndaki nikah sarayında düzenlenen törenle, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek tarafından kıyıldı.

Mahçiçek, vatandaşların özel ve güzel günlerinde yanlarında olmak için çaba harcadıklarını belirterek, "Evlilik bizim değer yargımızda çok kutsal bir kurum. İnşallah karşılıklı saygı, sevgi ve sadakat içerisinde güzel bir hayat yaşarsınız. Bu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girecek olan tüm çiftlere mutluluklara diliyorum." dedi.

Nikah töreni yapılan İsa ve Zeynep Çetinkaya da 14 Şubat'ta nikahları yıkıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

- Adıyaman

Adıyaman'da evlenme kararı alan 6 çift, nikahlarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıydırdı.

Adıyaman Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuruda bulunan çiftler, nikah memuru ve şahitlerin huzurunda "Evet" dedi.

- Malatya

Malatya'da 38 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahlarını kıydırdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuran ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçen 24 çift, belediyenin evlendirme biriminde dünya evine girdi.

Öte yandan merkez Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 6, merkez Battalgazi Belediyesi Evlendirme Dairesinde ise 8 çiftin nikahları kıyıldı.

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