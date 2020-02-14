14 Şubat Sevgililer Günü mesajları (Resimli Sevgililer Günü mesajları)

Sevgililer için yılın en özel günlerinden biri bugün. Her sevgili için kendi başlangıç tarihi en önemlidir ama 14 Şubat tüm sevgililer için ortak bir özel gündür. Bugün çiftler için ilişkilerini kutlama ve birbirlerini ne kadar sevdiklerini ifade etmek için özel bir gün. Geçmişi Roma imparatorluğuna dayanan 14 Şubat Sevgililer Günü günümüzde tüm dünyaya yayılmış durumda. Siz de sevdiğiniz kişiyi bugün gülümsetmek, ona olan duygularınızı farklı bir şekilde ifade etmek isterseniz haberimizdeki Sevgililer Günü mesajları derlemesinden faydalanabilirsiniz. İşte en güzel Sevgililer Günü mesajları... 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim… Sevgililer günümüz kutlu olsun. Ayrılık küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp yangını güçlendirdiği gibi… Bizim de sevgimiz hep yaşayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileğiyle…

Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin… Sevgililer günün kutlu olsun! Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara. Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice Sevgililer Gününü beraber geçirmek dileğiyle. Aşk bir bulut gibi, Aşk bir rüya gibi, Aşk bir kelime ve Aşk her şeyde gizli.. Aşk bir masalın gerçekleşmesi gibi… Aşkı sende buldum en sonunda.. Sevgililer Günün Kutlu olsun aşkım. Küçücük bir gülümsemen, bir bakışın, canım deyişin dünyalara bedeldir. Şimdi uzaklarda sana hasretim. Bu sevgililer gününü senin hasretini tüketircesine kutluyorum. Bebeğim benim! Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil...Sevgililer günümüz kutlu olsun. Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bir yaz esintisinden daha büyülü, güneşten daha sıcak, bir çiçekten daha güzel, ama en önemlisi, başıma gelen en iyi şeysin. Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü! İnanılmaz, harika ve çok ilham vericisin. Kalbime sahipsin. Mutlu sevgililer günü! Aşık olmak yıldızlara bakmak gibidir. Milyarlardan birini seçip ona yeterince uzun bakarsanız, diğerleri erir. Benim yıldızım sensin. Eğer nefes alıp almamayı veya sevmeyi seçseydim, son nefesimi sana şunu söylemek için kullanırdım… Seni seviyorum. Beni karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım. Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir... Bu sevgililer gününde yanında değilim belki ama özlemim sevgim hep seninle. Seni seviyorum! Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dileğiyle sevgililer günün kutlu olsun!

Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun. Sevgilim, çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin. Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun! İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun! 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜN ORTAYA ÇIKIŞI 14 Şubat Sevgiler Günü‘nün ilk ortaya çıkışı Roma İmparatorluğu zamanına kadar uzanmaktadır. Eski Roma’da 14 Şubat, halk için büyük önem taşıyordu. 14 Şubat günü, Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno’ya duyulan saygıdan dolayı tatil günüydü. Ayrıca Juno, Romalılar tarafından erkeklik ve kadınlık tanrıçası olarak da bilinmekteydi. Ertesi gün, yani 15 Şubat günü ise Lupercalia Bayramı başlamaktaydı. Bu bayram gençler için büyük önem taşıyordu. Yaşantıları keskin kurallar ile sınırlandırılmış bu gençler, sadece bu bayram süresince bile olsa birbirlerinin eşleri oluyorlardı. Hangi bayanın, hangi erkek ile bir çift oluşturacağı ise eski bir gelenek olan ve Lupercalia Bayramı’nın arife günü yapılan bir kura ile belli olmaktaydı. Genç kızlar isimlerini kağıt parçalarının üzerine yazıp bir kavanoza bırakıyorlardı. Erkekler ise kavanozdan bu kağıtları bir bir çekerek üzerinde hangi kızın ismi yazıyorsa o kız ile bayram eğlenceleri boyunca beraber oluyorlardı. Bu arkadaşlıklar, birbirine aşık olan çiftler için bayram süresinin dışına taşıp genellikle evlilik ile son buluyordu.