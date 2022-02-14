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14 Şubat Sevgililer Günü'nde neden gül gönderilir? Gül hediye etmek ne anlama gelir? Güllerin anlamı nedir?

14.02.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gül, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bir sembolüdür. Sevgililer Günü'nde bir hediye alınır ilk akla gelen de hep çiçek olur. Ancak gülün hem yeri hem adı başkadır. Renk renk, tür tür gül var. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde konu da aşk olunca insanın gözüne ilk kırmızı gül gelir. Kırmızı gül, aşkı, sevgiğiyi ve tutkuyu simgeler. Gül, her özel günde gönderilir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yeri gül için ayrıdır. Peki 14 Şubat Sevgililer Günü'nde neden gül tercih edilir işte haberin detayları!

14 Şubat Sevgililer Günü'nde neden gül gönderilir? Gül hediye etmek ne anlama gelir? Güllerin anlamı nedir?

Güllerin başka bir dili vardır. Aşkın en içten en taze ifadesi güllerdir. 14 Şubat Sevgililer Günü ve diğer özel günlerde de gül bu yüzden tercih edilir. Bazen tek bir gülle pek çok şeyi anlatabilirsiniz. Sevginizi belli etmek istiyorsanız da bu Sevgililer Günü belki sizin için bir fırsattır. Gül ve Sevgililer Günü iyi bir ikili olur çoğu zaman. 14 Şubat Sevgililer Sevgililer Günü'nde en çok gönderilen çiçek türü gül olmuştur. Dünden bugüne değişmeyen bir gelenek varsa o da Sevgililer Günü'nün yegane oyuncu güldür.

KIRMIZI GÜLÜN ANLAMI NEDİR?

Kırmızı gül denilince akla tutkulu bir aşk gelir. Tek bir gül veya bir buket gülden tercih edilebilir. Kırmızı renk, sadece bir renk değildir kırmızının tonu son derece önemlidir. Çoğunlukla bir tür arzuyu ifade etmeyi amaçlar. Kırmızı gül, sevgililerin en çok tercih ettiği bir türdür. Ateşli kırmızı, tutkunun alevlerini ifade eder.

GÜLLERİN ANLAMI NEDİR?

Bordo gül bilinçsiz güzellik anlamına gelmektedir. Diğer renkler ile birlikte verilen kırmızı gül de duyguları ifade eder. Kırmızı beyaz güller veya kırmızı kenarlı beyaz güller birlik demektir. Kırmızı ve sarı birlikte sevinç ve mutlu hisler taşır. Pembe güller tatlı aşk ya da nezaket anlamlarına gelir. Koyu pembe şükran anlamına gelir. Nadir bulanan mavi güller İlahi Aşk anlamına gelir. Beyaz güller masumiyeti, saflığı ve temizliği ifade eder. Turuncu gül, kutlama için yaygın olarak kullanılır.

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Sevgililer Günü
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