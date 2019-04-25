14. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı Özbekistan'da başladı

"Türkiye ve Özbekistan arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi" temasıyla yapılan 14. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı Taşkent’te başladı.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM), Özbekistan Milli Üniversitesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Özbekistan Milli Üniversitesinde düzenlenen konferansa çok sayıda Özbek ve Türk bilim insanı ve uzman katılıyor.
Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü Avaz Marahimov, açılışta yaptığı konuşmada, dili, dini, kültürü bir kardeş Türkiye’nin önde gelen bilim insanı ve aydınlarını üniversitede görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Türkiye ile eğitim alanında iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Marahimov, Özbek ve Türk halklarının ortak geçmişe ve değerlere sahip olduğunu vurgulayarak, "Köklerimiz bir. Bir ağacın dalları gibi aynı kökten geliyoruz." dedi.
"Bir dönem birilerinin iki kardeş halkı birbirinden ayırmaya çalıştığını ancak bunun mümkün olmadığını tarihin bir kez daha ispat ettiğini" belirten Marahimov, iki ülke cumhurbaşkanlarının siyasi iradelerinin iki ülke halkları arasındaki ilişkileri yeni düzeye çıkardığını bildirdi.
Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, ata yurdu Özbekistan’da görev yapıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Özbekistan ve Türkiye’nin ortak tarih ve kültürel mirasa sahip iki kardeş ülke olarak karşılıklı iş birliğini daha da geliştirmeye devam ettiğini aktaran Er, Türk kültürüne önemli katkılar sağlayan büyük şahsiyetlerin bu topraklarda yetiştiğini, ata yurdu bu topraklara hizmet etmenin kendileri için görev olduğunu kaydetti.
Er, konferansın iki ülke arasındaki akademik, eğitim ve bilimle ilgili alandaki iş birliğinin daha da gelişmesine hizmet edeceğini sözlerine ekledi.
TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, Özbekistan’da devletin yeniden kurumsal yapılanma sürecine, kardeş Özbekistan’ın kalkınmasına katkı sağlamak ve ülkede sağlık, inşaat, gıda ve makine mühendisliği alanlarında ihtiyaç duyulan uzman eğitimi konusunda destek vermek istediklerini belirterek, bunun sadece TİKA’nın yapabileceği bir süreç olmadığını, Türk üniversitelerine de büyük görevler düştüğünü vurguladı.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Balkan ülkeleriyle başladıkları söz konusu konferansın 14'üncüsünün ilk defa Özbekistan'da yapıldığını, bunun kendileri için memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
Bulut, konferansın amacını ülkeler arasındaki sosyal, kültürel, siyasi, bilimsel, teknolojik ve diğer alanlardaki ilişkileri geliştirmek şeklinde tanımlayarak, konferansın iki ülke halklarının refahı ve huzuruna olumlu katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
Mehmet Bulut, konferansı düzenleyerek iki ülke arasındaki bilimsel ve akademik alandaki ilişkileri geliştirmek ve kadim medeniyetin halkalarını yeniden bütünleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum