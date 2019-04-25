14. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı Özbekistan'da başladı

"Türkiye ve Özbekistan arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi" temasıyla yapılan 14. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı Taşkent’te başladı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM), Özbekistan Milli Üniversitesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Özbekistan Milli Üniversitesinde düzenlenen konferansa çok sayıda Özbek ve Türk bilim insanı ve uzman katılıyor.

Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü Avaz Marahimov, açılışta yaptığı konuşmada, dili, dini, kültürü bir kardeş Türkiye’nin önde gelen bilim insanı ve aydınlarını üniversitede görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Türkiye ile eğitim alanında iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Marahimov, Özbek ve Türk halklarının ortak geçmişe ve değerlere sahip olduğunu vurgulayarak, "Köklerimiz bir. Bir ağacın dalları gibi aynı kökten geliyoruz." dedi.

"Bir dönem birilerinin iki kardeş halkı birbirinden ayırmaya çalıştığını ancak bunun mümkün olmadığını tarihin bir kez daha ispat ettiğini" belirten Marahimov, iki ülke cumhurbaşkanlarının siyasi iradelerinin iki ülke halkları arasındaki ilişkileri yeni düzeye çıkardığını bildirdi.