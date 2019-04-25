HABER

14. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı Özbekistan'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 15:58 | Son Güncelleme

Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü Avaz Marahimov: - "Özbek ve Türk halkları ortak geçmişe ve değerlere sahip. Köklerimiz bir. Bir ağacın dalları gibi aynı kökten geliyoruz"

"Türkiye ve Özbekistan arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi" temasıyla yapılan 14. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı Taşkent’te başladı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM), Özbekistan Milli Üniversitesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Özbekistan Milli Üniversitesinde düzenlenen konferansa çok sayıda Özbek ve Türk bilim insanı ve uzman katılıyor.

Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü Avaz Marahimov, açılışta yaptığı konuşmada, dili, dini, kültürü bir kardeş Türkiye’nin önde gelen bilim insanı ve aydınlarını üniversitede görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Türkiye ile eğitim alanında iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Marahimov, Özbek ve Türk halklarının ortak geçmişe ve değerlere sahip olduğunu vurgulayarak, "Köklerimiz bir. Bir ağacın dalları gibi aynı kökten geliyoruz." dedi.

"Bir dönem birilerinin iki kardeş halkı birbirinden ayırmaya çalıştığını ancak bunun mümkün olmadığını tarihin bir kez daha ispat ettiğini" belirten Marahimov, iki ülke cumhurbaşkanlarının siyasi iradelerinin iki ülke halkları arasındaki ilişkileri yeni düzeye çıkardığını bildirdi.

Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, ata yurdu Özbekistan’da görev yapıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Özbekistan ve Türkiye’nin ortak tarih ve kültürel mirasa sahip iki kardeş ülke olarak karşılıklı iş birliğini daha da geliştirmeye devam ettiğini aktaran Er, Türk kültürüne önemli katkılar sağlayan büyük şahsiyetlerin bu topraklarda yetiştiğini, ata yurdu bu topraklara hizmet etmenin kendileri için görev olduğunu kaydetti.

Er, konferansın iki ülke arasındaki akademik, eğitim ve bilimle ilgili alandaki iş birliğinin daha da gelişmesine hizmet edeceğini sözlerine ekledi.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, Özbekistan’da devletin yeniden kurumsal yapılanma sürecine, kardeş Özbekistan’ın kalkınmasına katkı sağlamak ve ülkede sağlık, inşaat, gıda ve makine mühendisliği alanlarında ihtiyaç duyulan uzman eğitimi konusunda destek vermek istediklerini belirterek, bunun sadece TİKA’nın yapabileceği bir süreç olmadığını, Türk üniversitelerine de büyük görevler düştüğünü vurguladı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Balkan ülkeleriyle başladıkları söz konusu konferansın 14'üncüsünün ilk defa Özbekistan'da yapıldığını, bunun kendileri için memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Bulut, konferansın amacını ülkeler arasındaki sosyal, kültürel, siyasi, bilimsel, teknolojik ve diğer alanlardaki ilişkileri geliştirmek şeklinde tanımlayarak, konferansın iki ülke halklarının refahı ve huzuruna olumlu katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Mehmet Bulut, konferansı düzenleyerek iki ülke arasındaki bilimsel ve akademik alandaki ilişkileri geliştirmek ve kadim medeniyetin halkalarını yeniden bütünleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü
Görme engellileri anlamaya bir parkur yettiGörme engellileri anlamaya bir parkur yetti
Üniversite öğrencileri sokak köpekleri için kermes düzenlediÜniversite öğrencileri sokak köpekleri için kermes düzenledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

3 girişli mağarada bulundu! İnfaz etmişler

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

Turistler heyecanla bunu bekliyor! Tam 22 bin kişi...

Görebilmek için sıraya giriyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.