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14 yaşındaki çocuk futbol oynarken can verdi! Halı saha kullanıma kapatıldı

22.06.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 14 yaşındaki Eren Işık adlı çocuk son derece talihsiz bir şekilde yaşamını yitirdi. Halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken Işık'ın üstüne kalenin direği devrildi. Devrilen kale direğinin altında kalan Işık'tan kaldırıldığı hastanede acı haber geldi. Işık'ın arkadaşlarıyla futbol oynadığı halı saha olayın ardından kullanıma kapatıldı.

14 yaşındaki çocuk futbol oynarken can verdi! Halı saha kullanıma kapatıldı

Eren Işık'ın halı sahada futbol oynarken talihsiz şekilde ölümü derinden sarstı. Akraba ziyaretine gelen 14 yaşındaki gencin arkadaşlarıyla futbol oynadığı halı sahada kale direğine asılıp sallanırken direğin üzerine devrilmesi sonucu Işık, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Gencin talihsiz ölümünün ayrıntıları ise şu şekilde...

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Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çivril ilçesinden ailesiyle beraber akrabalarını ziyaret etmek için gelen 14 yaşındaki Eren Işık, arkadaşlarıyla beraber halı sahada futbol oynamaya başladı.

KALE DİREĞİNDE SALLANINCA...

Tam bu esnada Işık, sallandığı kale direğinin altında kaldı.

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ACI HABER HASTANEDE GELDİ

İlk müdahaleyi arkadaşlarının yapması ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Işık’ı ağır yaralı olarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından talihsiz çocuktan acı haber geldi. Işık, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

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Olayın gerçekleştiği halı saha ise kullanıma kapatıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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