14 yaşındaki çocuk herkesi korkuttu! Gaziosmanpaşa'da panik anları kamerada

Gaziosmanpaşa'da bir sitede dün akşam saat 20.30 sıralarında vatandaşlar büyük tedirginlik yaşadı. 14 yaşındaki Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi 9. kattaki dairenin camından bakıyordu. Ne olduysa o sırada oldu...
Alsubaihi bir anda düştü. 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'yi görenler yanına ulaşarak, yardım etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Alsubaihi, ilk müdahalenin ardından buradan indirilerek, hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
(DHA)
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