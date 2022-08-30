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  4. 14 yaşındaki çocuk herkesi korkuttu! Gaziosmanpaşa'da panik anları kamerada

14 yaşındaki çocuk herkesi korkuttu! Gaziosmanpaşa'da panik anları kamerada

30.08.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dün gece saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi'nin ölümle burun buruna geldiği anlar herkesi korkuttu. 9. kattaki dairenin camından 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'yi görenler apar topar yardım etmeye çalışırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da bir sitede dün akşam saat 20.30 sıralarında vatandaşlar büyük tedirginlik yaşadı. 14 yaşındaki Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi 9. kattaki dairenin camından bakıyordu. Ne olduysa o sırada oldu...

DÜŞEN ÇOCUĞU GÖRENLER YARDIM İÇİN KOŞTU

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Alsubaihi bir anda düştü. 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'yi görenler yanına ulaşarak, yardım etmeye çalıştı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

Alsubaihi, ilk müdahalenin ardından buradan indirilerek, hastaneye kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

(DHA)

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Gaziosmanpaşa
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