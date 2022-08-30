14 yaşındaki çocuk herkesi korkuttu! Gaziosmanpaşa'da panik anları kamerada

Gaziosmanpaşa'da bir sitede dün akşam saat 20.30 sıralarında vatandaşlar büyük tedirginlik yaşadı. 14 yaşındaki Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi 9. kattaki dairenin camından bakıyordu. Ne olduysa o sırada oldu...

DÜŞEN ÇOCUĞU GÖRENLER YARDIM İÇİN KOŞTU

Alsubaihi bir anda düştü. 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'yi görenler yanına ulaşarak, yardım etmeye çalıştı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Alsubaihi, ilk müdahalenin ardından buradan indirilerek, hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

(DHA)

