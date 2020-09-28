14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunmuştu! Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre; 14 yaşındaki N.Ö.’nün ailesi kızlarının 24 yaşındaki K.D. tarafından Bozdoğan Başalan mahallesi yakınlarındaki bir tarlada cinsel istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Nazilli'de gözaltına alınan K. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 ay önce tutuklanan K.D., Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçlamaları reddetti. İfadeleri dinleyip dosyaları inceleyen mahkeme K.D.’nin adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

Mağdurenin babası H.Ö., “Ekonomik durumum müsait olmadığı için avukat tutamadım. Avukatım olamadığı için de derdimizi anlatamadık. Zanlının Adli kontrol şartı ile salıverilmesi bizi üzdü” diye konuştu.

İHA

