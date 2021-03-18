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  4. 14 yaşındaki kızı inşaata çağırıp istismar etti! Cezası belli oldu

14 yaşındaki kızı inşaata çağırıp istismar etti! Cezası belli oldu

18.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de markete gitmek için evden çıkan 14 yaşındaki kız çocuğunu inşaata çağıran bekçi, cinsel istismarda bulunurken çevredeki vatandaşlara yakalandı. Tutuksuz yargılanan 60 yaşındaki inşaat bekçisi İ.Ç., çıkarıldığı mahkemede 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14 yaşındaki kızı inşaata çağırıp istismar etti! Cezası belli oldu

İnşaat bekçisi İ.Ç., 2017 yılında meydana gelen olayda, markete gitmek için evden çıkan P.Y.'yi el işareti ile inşaata çağırıp, cinsel istismarda bulundu.

GÖRGÜ TANIKLARI MÜDAHALE ETTİ

Görgü tanıklarının müdahale edip, şikayette bulunduğu İ.Ç. gözaltına alınarak, serbest bırakıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanan İ.Ç., karar duruşmasında hazır bulundu.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık İ.Ç.'ye eyleminin 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığına hükmederek, 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

DHA

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cinsel istismar bekçi

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