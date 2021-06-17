147 suç kaydı bulunan dolandırıcı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen F.A. isimli şüpheliyi yakaladı.

147 SUÇ KAYDI

8 Haziran'da Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde gözaltına alınan şüphelinin 1 tehdit, 2 hakaret, 1 cinsel taciz ve 143 bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık olmak üzere 147 suçtan aranma kaydı, 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında kesilmiş 5 bin 840 lira para cezası bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

