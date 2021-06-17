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147 suç kaydı bulunan dolandırıcı yakalandı

17.06.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli F.A. (30) İstanbul Kağıthane'de yakalandı. 147 farklı suçlardan aranma kaydı bulunan ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şüpheli hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

147 suç kaydı bulunan dolandırıcı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen F.A. isimli şüpheliyi yakaladı.

147 SUÇ KAYDI

8 Haziran'da Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde gözaltına alınan şüphelinin 1 tehdit, 2 hakaret, 1 cinsel taciz ve 143 bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık olmak üzere 147 suçtan aranma kaydı, 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında kesilmiş 5 bin 840 lira para cezası bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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dolandırıcılık Gözaltı İstanbul

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