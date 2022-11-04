15. arabadan sonra yakalandı! Hepsi de farklı tarihli, tek tek gidip... Bir ilçe bunu konuşuyor

Gaziantep'te bir ilçe 15 arabanın lastiğini patlayan şahsı konuşuyor. Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde araçların tekerleklerine kesici aletle zarar veren şahıs, nihayet yakalandı. İşte akıllara durgunluk veren olayın tüm detayları...

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, farklı tarihlerde 15 aracın tekerleğinin kesici alet ile patlatılmasıyla ilgili olarak çalışma başlatıldığı belirtildi.

Olayın ardından ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. İncelemelerin ardından olayın şüphelisi olan S.C. yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca, şüphelinin kesici alet ile araçların tekerleklerine zarar verdiği anları içeren görüntüler de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. (AA/İHA)