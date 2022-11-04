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15. arabadan sonra yakalandı! Hepsi de farklı tarihli, tek tek gidip... Bir ilçe bunu konuşuyor

04.11.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te akıllara durgunluk veren olay şüphelinin yakalanmasıyla son buldu. Kentin Şehitkamil ilçesinde bir şahsın, farklı tarihlerde 15 arabanın lastiğini patlattığı iddia edildi. Şahsın 15 aracın tekerleğine kesici aletle zarar verdiği anlar güvenlik kameralarıyla tespit edilirken zanlı ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Öte yandan şahsın araçların lastiğini patlattığı anlar kameralara da yansıdı.

15. arabadan sonra yakalandı! Hepsi de farklı tarihli, tek tek gidip... Bir ilçe bunu konuşuyor

Gaziantep'te bir ilçe 15 arabanın lastiğini patlayan şahsı konuşuyor. Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde araçların tekerleklerine kesici aletle zarar veren şahıs, nihayet yakalandı. İşte akıllara durgunluk veren olayın tüm detayları...

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, farklı tarihlerde 15 aracın tekerleğinin kesici alet ile patlatılmasıyla ilgili olarak çalışma başlatıldığı belirtildi.

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Olayın ardından ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. İncelemelerin ardından olayın şüphelisi olan S.C. yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Ayrıca, şüphelinin kesici alet ile araçların tekerleklerine zarar verdiği anları içeren görüntüler de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. (AA/İHA)

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