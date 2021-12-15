15 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları: Yanlış kararlara açık bir gün! 15 Aralık'ta burçları neler bekliyor?

15 Aralık Çarşamba gününde Boğa burcunda ilerleyecek olan Ay, Satürn-Uranüs arasındaki dik açıyı çalıştıracak. Bu sebeple günün ilk yarısında zorlu, dengesiz akan bir enerji akışı mevcut olacak. Planlar beklenenin dışında gidebilir. Ayrıca yanlış kararlara açık bir zaman diliminde olacağız. Boğa burçları bugün tavırlarında dikkatli olmalı, İkizler burcu uyku problemleriyle uğraşabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında finansal planlarınızı değiştiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bir süredir beklediğiniz haber, sonuçlanma karşınıza gelebilir. Yasal süreçlerle ilgili konularda adımlar atabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında bir sözlerinizde ve tavırlarınızda daha kontrollü olun, pişman olacağınız söylemlerde bulunmamaya özen gösterin. Öğleden sonra bir satış ve ödeme gündemi içerisinde olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında uyku düzensizlikleriyle karşılaşabilirsiniz. Uyku kaliteniz gün içindeki enerjinize etki edebilir. Öğleden sonra kendi alanınıza çekilmek ve dinlenmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında bir koşturmaca içerisine girebilir, kısa vadeli planlarınızı değiştirebilirsiniz. Yolculuklar, araçlar ve teknolojik aletlerle ilgili konular gündeminizde olabilir. Kardeşlerinizle yardımlaşabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında finansal konular gündeminizde olabilir. İlişkilerinizde daha yoğun duygular ve tutkular içerisinde olabilirsiniz. Hislerinizi daha açıkça dile getirebilir, aşk ilişkilerinizde cesaret gösterebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında yasal süreçlerinizle ilgili önemli bitişler ve başlangıçlar olabilir. Aile içi miras, nafaka, velayet konularıyla ilgili gündemleriniz daha hızlı ilerleyebilir. Bazılarınız evlilik ve boşanma konularında netleşebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında kardeşleriniz ve kuzenlerinizle bir araya gelebilirsiniz. Bir süredir yaşadığınız kararsızlığı bitirebilirsiniz. Alım-satım ve finansal konulara dair imzalar atabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında iletişim trafiği artabilir. İlişkilerinizde anlama ve anlaşılma daha önemli hale gelebilir. Satışlarınızı sonuçlandırabilirsiniz. Satın alım ve harcamalarınız olabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında düzeninizi değiştirebilecek kararlar alabilirsiniz. İş görüşmeleri ve iş arama süreçleriniz netleşmeye doğru gidebilir. Beslenme ve yemek alışkanlıklarınızda aşırılığa ve dengesizliğe gitmeye karşı dikkat edin.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında şans ve şanssızlıklarınız bir arada olabilir. Eğitim süreçlerinizde netleşen ve sonuçlanan gelişmeler elde edebilirsiniz. Süregelen bir yasal süreciniz sonlanabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında beden sağlığınıza özen gösterin. Annenizle ilişkiniz, annenizin sağlığıyla ilgili destekler gündeminizde olabilir. İlerleyen saatlerle birlikte bir planınızı gerçekleştirebilir ve bir amacınıza ulaşabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa Burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında sevdiklerinize karşı daha koruyucu ve verici olabilirsiniz. İlerleyen saatlerle birlikte merak duygusuyla harekete geçmeye başlayabilirsiniz. Maceracı tarafınız öne çıkabilir.



