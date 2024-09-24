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  4. 15 bin TL sattığı kanepenin gerçek değeri 640 bin TL'ymiş! Tam 40 katı: Öğrenince üzüntüden perişan oldum...

15 bin TL sattığı kanepenin gerçek değeri 640 bin TL'ymiş! Tam 40 katı: Öğrenince üzüntüden perişan oldum...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.09.2024 10:35
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Bir TikTok kullanıcısı olan Jules Schreiner isimli bir kadın Facebook Marketplace'te kendisine ücretsiz verilen bir kanepeyi 35 sterline (15 bin TL) satarak büyük kar elde ettiğini düşündü. Ancak eski kanepesinin değerinin satış fiyatının 40 katı yani 14 bin sterlin (640 bin TL) olduğunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı.

15 bin TL sattığı kanepenin gerçek değeri 640 bin TL'ymiş! Tam 40 katı: Öğrenince üzüntüden perişan oldum...

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta Jules Schreiner kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın Facebook Marketplace'te sattığı kanepenin efsanevi bir orta yüzyıl tasarımcısı tarafından yapıldığını ve değerinin 40 kat daha fazla olduğunu öğrendiğinde üzüntüden ne yapacağını şaşırdı. Çünkü kanepenin yeni sahibi Instagram'da övünerek eserin bir "Vladimir Kagan" tasarımı olabileceğini ima ettiğinde işler daha da karıştı. 2009'da İç Mekan Tasarımcıları Onur Listesi'nde onurlandırılan efsanevi orta yüzyıl tasarımcısı, göz yaşartıcı fiyatlara satılan mobilyalarla tanınıyor.

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Illinois eyaletinin Carpentersville şehrinden Jules, internette 14.000 sterlin (640 bin TL) değerinde benzer kanepeleri gördükten sonra satış öncesinde araştırma yapmadığı için pişman oldu.

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Kendisine kârlı görünen ticari hamlesini değerlendiren Schreiner, "FB pazarında harika bir fırsat yakaladığımı sanıyordum ama biliyorsunuz ki her şey gerçek olamayacak kadar iyi" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yapılan ticari adımı haklı bulduklarını dile getirdi.

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