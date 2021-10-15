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  4. 15 Ekim Cuma günlük burç yorumları! Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor

15 Ekim Cuma günlük burç yorumları! Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor

15.10.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güne daha enerji dolu ve keyifli başlayabilirsiniz. Günün ilk yarısında şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Uzlaşma ve barışma sağlamak adına adımlar atabilirsiniz. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

Dış koşullara göre hareket etmeniz gerekebilir. Oğlak burcu bazı insanlardan uzaklaşma ihtiyacı içinde olabilir. Partnerinize karşı abartılı yaklaşımlardan uzak durun. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne daha enerji dolu ve keyifli başlayabilirsiniz. İlişkileriniz ve ilişkilerinizde geçmişe dair konular gündeme gelebilir. Geçmiş ilişkilerle ilgili konuşmalar, sorgulamalar yaşayabilirsiniz.

BOĞA

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Gündüz saatlerinde daha memnun olduğunuz koşullar içinde olurken akşam saatlerinde dinlenme ve spontan hareket etme isteği artabilir.

İKİZLER

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında ilişkilerden yana destekleyici enerjiler çalışacak. Uzlaşma ve barışma sağlamak adına adımlar atabilirsiniz. Sorun ve sorgulamalara ise odaklandıkça zihniniz dağılabilir.

YENGEÇ

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde iş ve özel hayatınızdaki insanların tavırlarını, düşüncelerini ve niyetlerini sorgulayabilirsiniz. Dış koşullara göre hareket etmeniz gerekebilir. Aşırılıklara gitmek hataya neden olabilir.

ASLAN

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde ilişkilerinizdeki kişisel alanları koruyarak, müdahale ve kontrolden kaçınarak keyifli iletişimler içinde olabilirsiniz. Partnerinize karşı abartılı yaklaşımlardan uzak durun.

BAŞAK

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında çalışma hayatında üstleriniz tarafından desteklenebilir, görüşmeler yapabilirsiniz. İş aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Eski iş yerinizden haberler gelebilir.

TERAZİ

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün içinde aşk ilişkileriniz ve çocuklarınız ön planda olacak. Çocukların hayatı, eğitimi, kişisel geişimleri gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatında ise hızlı değişen ruh halleri söz konusu olacaktır.

AKREP

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde sezgileriniz güçlenirken bazı durumların farkına varabilir, gizli bir durumu daha net görebilirsiniz. Şüphecilik artabilir. Ya hep ya hiç mantığı çalışabilir.

YAY

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde iş veya özel hayatınızdaki bir iletişim krizini çözmeniz gerekebilir. Bir karışıklığa kafa yorabilir, bu sebeple dalgınlık ve dikkatsizlikler yaşayabilirsiniz. Yaratacılığınızın arttığı bir gün.

OĞLAK

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde bir süredir istediğiniz veya beklediğiniz bir duruma ulaşabilirsiniz. Maddi veya manevi bir tatminiyet duygusu yaşayabilirsiniz. Haklılığınız doğrulanabilir, destek görebilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde karşınızdaki insanlara karşı duygusal bir mesafe ile yaklaşabilir veya karşıdakinin fikirlerini arka plana alma eğiliminde olabilirsiniz. İlişkilerde değerler, idealler, inançlar ve kültür belirleyici durumlara dönüşebilir.

BALIK

Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde sezgileriniz güçlenirken, spiritüel konularla ve kişisel gelişim çalışmalarıyla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizde karma yaratabilecek aldatma, kandırma durumlarından kaçının ve affederek özgürleşebileceğiniz durumları fark edin.


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