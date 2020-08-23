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15 gündür kayıptı, cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

Mersin’de, 15 kayıp olan Ümit Demir'in cesedi bölgede hayvanları otlatan çoban tarafından bulundu.

15 gündür kayıptı, cesedi bulundu

Olay, merkez Yenişehir ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Çukurkeşlik Mahallesi’nde meydana geldi.

Mahalle çevresinde hayvanlarını otlatan çoban çevreden gelen kokular nedeni ile etrafı kontrol edince bir cesetle karşılaştı. Durumun jandarmaya haber verilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan araştırmada cesedin 15 gün önce ailesi tarafından kayıp olduğu bildirilen Ümit Demir’e ait olduğu ortaya çıktı. Demir'in cesedi bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için morga kaldırıldı.

DHA

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