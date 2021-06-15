15 Haziran Salı koronavirüs verileri merak ediliyor. Salgın sürecinde en çok araştırılan konulardan birisi de vaka sayıları oldu. Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinde her gün günlük vaka sayısı, test sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı ve iyileşen hasta sayısı paylaşılıyor. Geçtiğimiz gün hasta sayısı 428, vaka sayısı ise 5 bin 626 olarak açıklanmıştı. Peki 15 Haziran Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

15 HAZİRAN SALI KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI? GÜNLÜK VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

15 Haziran Salı koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablo açıklandığında güncel veriler haberimizde yer alacaktır.

14 HAZİRAN 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre Türkiye'de test yaptıran kişi sayısı 219 bin 290 oldu. En çok merak edilen konular arasında olan vaka sayısı 5 bin 626, vefat sayısı ise 74 olarak açıklandı. Hasta sayısının 428 olarak kaydedildiği tabloda iyileşen hasta sayısının 4 bin 585 olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Anlık verilere göre (15 Haziran 2021, 17.53) yapılan toplam aşı sayısı 35 milyon 498 bin 943'e ulaştı. 1.doz uygulanan kişi sayısı 21 milyon 586 bin 894 iken