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15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 00:00 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 15 ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 29 Mayıs Cuma günü saat 00.00 itibarıyla 15 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona

Açıklamada, "Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Bugün saat 20.00 itibarıyla 24 ilimizdeki 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51 bin 669'dur." denildi.

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