15 Mart Salı okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil edildi? 15 Mart 2022 Salı

15 Mart Salı okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ülke genelinde havaların soğuyacağı, Cuma gününden itibaren karla karışık yağmur görüleceği ve yağışların 4 gün boyunca süreceği kaydedildi. Öte yandan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Mart Salı okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil edildi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 15 Mart 2022 Salı günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler listesi haberimizde.

15 MART SALI OKULLAR TATİL Mİ?

15 Mart Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından çok sayıda ilimizde kar yağışı etkili oldu. Valilik ve kaymakamlıklardan açıklamalar peş peşe geldi. İşte 15 Mart 2022 Salı günü eğitime ara verilen il ve ilçeler...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? 15 MART 2022 SALI

TRABZON

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı veTonya ilçelerimizdeki resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerimizde ise 15 Mart 2022 Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

AĞRI

Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Tutak, Taşlıçay ve Hamur ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

MUŞ

Muş genelinde eğitime 1 gün ara verildi!

RİZE

Rize merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Rize’de cuma gününden bu yana merkez ve ilçelerinde kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 15 Mart 2022 Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

IĞDIR

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tuzluca ilçesine bağlı Pirli ve Yeniköy İlkokulları hariç tüm köylerdeki okullarda ve taşımalı eğitime 15 Mart Salı günü ara verildiği bildirildi.

BİNGÖL

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildi.

SAMSUN

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilçede okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Açıklanan okullarda uzaktan eğitimin ise devam edeceği belirtildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asarcık, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Alaçam, Atakum, Canik, Çarşamba, Havza, Ladik, Kavak, 19 Mayıs, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verilen okullar da yer aldı. Yüz yüze eğitime ara verilen okullarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 13 ilçedeki okullarda yarın için eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Enver Ünlü başkanlığında, valilik makamında toplanarak Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç Giresun genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verdi. İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç il genelinde 15 Mart 2022 Salı günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Rize çevreleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Rize çevreleri Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kar örtüsüne sahip yüksek kesimlerde yerdeki karın savrulması sonucu tipi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 0°C, 9°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif akrlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ -4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -8°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -6°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -5°C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR -5°C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KAYSERİ -10°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KONYA -6°C, 0°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -6°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -7°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Rize çevreleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 1°C, 4°C

Çok bulutlu, karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 0°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT -4°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 1°C, 5°C

Çok bulutlu, karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -12°C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -5°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

VAN -7°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP -5°C, 5°C

Çok bulutlu

SİİRT -4°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA -1°C, 7°C

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

