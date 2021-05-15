15 Mayıs günlük burç yorumları | 15 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

15 Mayıs Cumartesi günü 04:30'da, ay Yengeç burcuna geçiyor. Bugün sezgilerimiz daha da artabilir ve kendimizi duygusal hissedebiliriz. Koç burcu bugün evi ve ailesiyle ilgilenirken, Kova burcu görev ve sorumluluklarıyla uğraşabilir. Oğlak burcu ise bugün eskileri yad edebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün evinizle, ailenizle ilgilenebilirsiniz. Gün içinde daha ısrarcı, korumacı olabilirsiniz. Duygusal gel-gitler ve ruh halinizde hızlı değişimler olabilir.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün bazı duygu ve düşüncelerinizi daha açıkça dile getirmeniz, ifade etmeniz gereken durumlar doğabilir. Beklentilerinizi karşınızdakilere sunmaktan çekinmeyin. İmalı iletişimlerden kaçının.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün istekleriniz ve planlarınızın arkasında durma, harekete geçme zamanı. Yeni işler ve yeni kararlar için öncü adımlar atabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün yeni bir ruh halinde, yeni kararlarla güne başlayabilirsiniz. Eğitim, seyahat ve ilişkilerle ilgili resmi kararlar gündeminizde olabilir.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Bu gece görmüş olduğunuz rüyalar işaretçi olabilir. Gün içerisinde rahatlamaya vakit ayırabilir ve hayaller kurabilirsiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün detaylı işlerle ilgilenebilir, genel olarak her konuya daha detaycı ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve dostlarınız için fedakar ve korumacı tavırlar içinde olabilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün yeni işleriniz için adımlar atabilir, başlangıçlar yapabilirsiniz. Çekimser kaldığınız durumlarla ilgili daha şüpheci olabilirsiniz. Şartlara ve ortama göre hareket edeceğiniz bir gün.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün sezgileriniz güçlenebilir ve iç sesinize göre hareket edebilirsiniz. Fikir danışma, yardım alma konuları gündemde olabilir. İnanç ve değerlerinize daha sıkı tutunabilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün inatçı, ısrarcı veya kararlı yanınız öne çıkabilir. Kendi bildiğinizde ısrar edebilir ve yardım almaya, uyum sağlamaya karşı direnç gösterebilirsiniz. Karşınızdakilerin beklentilerini gözetmelisiniz.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün ilişkiler ve ortaklıklar ön planda olacaktır. Karşınızdakilerin tavırlarına göre hareket edebilirsiniz. Geçmiş deneyimler gündeme gelebilir, eskiyi yad edebilirsiniz.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün görevler ve sorumluluklar, yapılacak işler ön planda olabilir. Temizlik ve düzenle ilgilenebilirsiniz. İşlerinize daha sıkı tutunma zamanı.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün aşk ilişkilerinde sorgulayıcı veya beklentiler içinde olabilir, dürtüsel tepkiler gösterebilir, anlık duygularla hareket edebilirsiniz. Çocuklarınıza karşı daha korumacı olabileceğiniz bir gün.
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