15 Mayıs günlük burç yorumları | 15 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

15 Mayıs Cumartesi günü 04:30'da, ay Yengeç burcuna geçiyor. Bugün sezgilerimiz daha da artabilir ve kendimizi duygusal hissedebiliriz. Koç burcu bugün evi ve ailesiyle ilgilenirken, Kova burcu görev ve sorumluluklarıyla uğraşabilir. Oğlak burcu ise bugün eskileri yad edebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün evinizle, ailenizle ilgilenebilirsiniz. Gün içinde daha ısrarcı, korumacı olabilirsiniz. Duygusal gel-gitler ve ruh halinizde hızlı değişimler olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün bazı duygu ve düşüncelerinizi daha açıkça dile getirmeniz, ifade etmeniz gereken durumlar doğabilir. Beklentilerinizi karşınızdakilere sunmaktan çekinmeyin. İmalı iletişimlerden kaçının.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün istekleriniz ve planlarınızın arkasında durma, harekete geçme zamanı. Yeni işler ve yeni kararlar için öncü adımlar atabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün yeni bir ruh halinde, yeni kararlarla güne başlayabilirsiniz. Eğitim, seyahat ve ilişkilerle ilgili resmi kararlar gündeminizde olabilir.