KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. 15 Mayıs günlük burç yorumları | 15 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

15 Mayıs günlük burç yorumları | 15 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

Seo Editör-5 Seo Editör-5
15.05.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezegenlerin ve yıldızların gökyüzünde yapmış olduğu günlük hareketler duygularımızı, davranışlarımızı ve günlük yaşantımızda yaşayacağımız olayları yakından etkileyebiliyor. 15 Mayıs günü Aslanlar güne rüyalarla başlayabilir, Akreplerin ise sezgileri bugün daha da güçlenebilir. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 15 Mayıs günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları...

15 Mayıs günlük burç yorumları | 15 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

15 Mayıs Cumartesi günü 04:30'da, ay Yengeç burcuna geçiyor. Bugün sezgilerimiz daha da artabilir ve kendimizi duygusal hissedebiliriz. Koç burcu bugün evi ve ailesiyle ilgilenirken, Kova burcu görev ve sorumluluklarıyla uğraşabilir. Oğlak burcu ise bugün eskileri yad edebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün evinizle, ailenizle ilgilenebilirsiniz. Gün içinde daha ısrarcı, korumacı olabilirsiniz. Duygusal gel-gitler ve ruh halinizde hızlı değişimler olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün bazı duygu ve düşüncelerinizi daha açıkça dile getirmeniz, ifade etmeniz gereken durumlar doğabilir. Beklentilerinizi karşınızdakilere sunmaktan çekinmeyin. İmalı iletişimlerden kaçının.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün istekleriniz ve planlarınızın arkasında durma, harekete geçme zamanı. Yeni işler ve yeni kararlar için öncü adımlar atabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün yeni bir ruh halinde, yeni kararlarla güne başlayabilirsiniz. Eğitim, seyahat ve ilişkilerle ilgili resmi kararlar gündeminizde olabilir.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Bu gece görmüş olduğunuz rüyalar işaretçi olabilir. Gün içerisinde rahatlamaya vakit ayırabilir ve hayaller kurabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün detaylı işlerle ilgilenebilir, genel olarak her konuya daha detaycı ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve dostlarınız için fedakar ve korumacı tavırlar içinde olabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün yeni işleriniz için adımlar atabilir, başlangıçlar yapabilirsiniz. Çekimser kaldığınız durumlarla ilgili daha şüpheci olabilirsiniz. Şartlara ve ortama göre hareket edeceğiniz bir gün.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün sezgileriniz güçlenebilir ve iç sesinize göre hareket edebilirsiniz. Fikir danışma, yardım alma konuları gündemde olabilir. İnanç ve değerlerinize daha sıkı tutunabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU
Bugün inatçı, ısrarcı veya kararlı yanınız öne çıkabilir. Kendi bildiğinizde ısrar edebilir ve yardım almaya, uyum sağlamaya karşı direnç gösterebilirsiniz. Karşınızdakilerin beklentilerini gözetmelisiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün ilişkiler ve ortaklıklar ön planda olacaktır. Karşınızdakilerin tavırlarına göre hareket edebilirsiniz. Geçmiş deneyimler gündeme gelebilir, eskiyi yad edebilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün görevler ve sorumluluklar, yapılacak işler ön planda olabilir. Temizlik ve düzenle ilgilenebilirsiniz. İşlerinize daha sıkı tutunma zamanı.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün aşk ilişkilerinde sorgulayıcı veya beklentiler içinde olabilir, dürtüsel tepkiler gösterebilir, anlık duygularla hareket edebilirsiniz. Çocuklarınıza karşı daha korumacı olabileceğiniz bir gün.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?Kafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?
Bugün sizi neler bekliyor? İşte yorumlarBugün sizi neler bekliyor? İşte yorumlar
Anahtar Kelimeler:
Akrep burcu Balık burcu Günlük Burç Yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Güzellik sırrı! Japonlar neden 10 dakika yüzlerini yıkıyor?

Güzellik sırrı! Japonlar neden 10 dakika yüzlerini yıkıyor?

Çocuklara cinsel eğitimde bu ifadeleri kullanmayın

Çocuklara cinsel eğitimde bu ifadeleri kullanmayın

Bugün sizi neler bekliyor? İşte yorumlar

Bugün sizi neler bekliyor? İşte yorumlar

İlişkinizi baltalayan 5 davranış

İlişkinizi baltalayan 5 davranış

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

66 yaşında modelin gençlik formülü

66 yaşında modelin gençlik formülü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bugün burcunuz ne söylüyor?

Bugün burcunuz ne söylüyor?

Bugün sizi neler bekliyor? İşte burç yorumu

Bugün sizi neler bekliyor? İşte burç yorumu

Kilo vermek için bu hataları yapmayın

Kilo vermek için bu hataları yapmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.