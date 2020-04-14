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15 Nisan 2020’de Dünya’ya meteor mu çarpacak? Şimdi de meteor tehlikesi kapıda!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

Global bir krize yol açan koronavirüs salgını atlatılamamışken şimdi de meteor tehlikesi ortaya çıktı. Dünya’ya meteor mu çarpacak. NASA’nın yaptığı açıklamaya göre 15 Nisan 2020’de iki büyük meteor dünyanın oldukça yakınından geçecek. Peki meteor tehlikesi ne kadar ciddi?

15 Nisan 2020’de Dünya’ya meteor mu çarpacak? Şimdi de meteor tehlikesi kapıda!

Dünya 2020 yılına koronavirüs salgını ile girdi ve salgın global bir sorun olmaya devem ediyor. Koronavirüs ile mücadele devam ederken bu sefer de gündeme Çernobil yangını ile meteor tehlikesi geldi. Yok artık dedirten meteor tehlikesi NASA tarafından açıklandı!

15 NİSAN 2020’DE DÜNYAYA METEOR ÇARPACAK MI?

NASA’nın yaptığı açıklamaya göre 2020 GH2 ve 2020 FX3 adlı iki asteroid bu hafta Dünya'ya yaklaşacak. Bu asteroidlerden 2020 FX3 adlı olanı bir kasabayı yok edebilecek kadar büyük. Yani atmosferden geçip Dünya’ya ulaşabilme potansiyeline sahip.

NASA'nın açıklamasına göre 2020 GHZ ve 2020 FX3 adlı iki asteroidin 'şimdilik' Dünya'ya düşme olasılığı düşük. Söz konusu iki asteroid, 15 Nisan'da gezegenimizin yörüngesiyle kesişerek, Dünya'nın yakınından geçecek. NASA'nın bu duyurusu ile birlikte zaten koronavirüs salgınının damga vurduğu 2020 yılı için 'bit artık 2020' yorumları yapıldı.

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METEOR YA DA GÖKTAŞI NEDİR?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya Dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.

Anahtar Kelimeler:
meteor dünya NASA gök taşı

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