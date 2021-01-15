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15 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

15.01.2021 19:16 | Son Güncelleme:
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15 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 169 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 314 oldu. İşte 15 Ocak koronavirüs tablosunda son durum...

15 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 169 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 314 oldu.

9 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 27 milyon 66 bin 653'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115, vefat sayısı 23 bin 664, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

15 ocak yeni

14 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (14 Ocak) koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 962 olarak açıklanmıştı.

14 OCAK

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