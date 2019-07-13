15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Vatandaşların kendi aralarındaki diyalogları da darbeci hainlerin gerçek yüzünü ortaya koyuyor.

'KOLU KOPTU, ARABA GETİRİN' "Yaralı var" seslerinin duyulduğu olaylar sırasında "kolu koptu, araba getirin" feryatları işitiliyor. Görüntülerde, bir kişinin, "Bunların hepsini yayınlayacağım, sivillere sıkıyorlar, yaralananlar, kolu kopanlar var" diyerek darbecilere tepki gösterdiği duyuluyor.

Bu sırada yaralananlar olduğu da geçen diyaloglardan anlaşılıyor.

OTOBAN BARİYERLERİNE SİPER ALDILAR Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, duyulan silah sesleri ve patlamalara rağmen bulundukları yeri terk etmeyen vatandaşlar, buna karşılık otoban bariyerlerine siper alarak tekbir getiriyor.

Bir kişinin, "Askerimiz bize kurşun sıkıyor. Nereye sıkıyor bunlar? Mermiler hemen arkamızdaki duvara isabet ediyor." sözleri de dehşet anlarını ve gözü dönmüş hainlerin sivilleri hedef aldığı anları tekrar yaşatıyor.

Kısa bir sessizliğin arkasından seri halde silah atışları duyuluyor. Ancak vatandaşların yağmur gibi yağan mermiler karşısında yılmadan bedenlerini kurşunlara siper ettikleri görülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI SONRASINDA HAVALİMANINA HAREKET ETTİLER



Görüntülerin sahibi İsa Paşaalioğlu yaptığı açıklamada, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının hemen sonrasında Pendik ilçesine bağlı Göçbeyli Mahallesi'nden çok sayıda kişiyle araçlarla havalimanına gitmek üzere hareket ettiklerini ifade etti.

Orhanlı gişelerine geldiklerinde bir polis otosunun kendilerini durdurduğunu belirten Paşaalioğlu, polislere havalimanına gitmek istediklerini söylediklerinde "Gidecekseniz araçlarınızı yolda bırakın. Darbeciler geçemesin. Siz yaya olarak gitmeye çalışın" karşılığını aldıklarını aktardı.