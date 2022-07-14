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15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hastaneler açık mı, poliklinikler çalışıyor mu?

14.07.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz'da hastaneler açık mı? Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne az bir süre kala vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Birçok kişi arama motorlarında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sağlık ocakları, poliklinikler ve acil servisi açık mı, kapalı mı?" konu başlığını sorguluyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hastaneler açık mı, poliklinikler çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne kısa bir süre kala çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. 15 Temmuz şehitleri 2016 yılından bu yana dualarla anılıyor. Peki 15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hastaneler açık mı, kapalı mı? Ayrıntılar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatildir.

15 Temmuz, askerî darbe girişimi sırasında yaşamını yitiren 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için 2016'da genel tatil günü ilan edildi.

15 Temmuz'da hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışmayacak. Acil servisler ise 7/24 sürekli olarak açık olacak.

RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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