15 Temmuz'da tankları egzozuna elbise tıkayarak durduran adam hayatını kaybetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanına giden tankları, Şanlıurfalı tantuni ustası Danyal Şimşek ile egzoz deliklerine giysilerini tıkayarak durduran restoran sahibi Mehmet Şükrü Kıntaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün hayatını kaybeden Kıntaş’ın cenazesi memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Cenaze, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Namazın ardından omuzlara alınan tabut, Bediüzzaman Aile Mezarlığına götürüldü. Cenaze burada dualar eşliğinde defnedildi.

Mehmet Şükrü Kıntaş, katıldığı birçok seminerde o gece yaşananları detaylı bir şekilde anlatmıştı.

Kaynak: İHA

