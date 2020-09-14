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15 Temmuz'da TBMM'yi vuran pilotlara telsizden hedef tarifi yapmıştı! Kendini böyle savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 19:35 | Son Güncelleme

Darbe girişimi sırasında Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığına ait helikopterin vurulması için lazerle işaretleme ve TBMM'yi vuran pilotlara telsizden hedef tarifi yaptığı belirtilen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli esasa ilişkin savunma yaptı.

15 Temmuz'da TBMM'yi vuran pilotlara telsizden hedef tarifi yapmıştı! Kendini böyle savundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığına ait helikopterin hatasız şekilde vurulması için lazerle işaretleme ve TBMM'yi vuran pilotlara telsizden hedef tarifi yaptığı belirtilen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli, cuma günü başladığı esas hakkındaki savunmasını tamamladı.

Lazerle işaretlemenin yaklaşık 70-80 kilometreden yapılabileceğini anlatan Azimetli, olay günü Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığına bombanın düşmesi için işaretleme yaptığına dair fiziki bir delilin bulunmadığını ileri sürdü.

Sanık Azimetli, darbe girişimi sonrası hazırlanan bilirkişi raporlarından bahsederken, olay günü bombalamaya katıldığı belirtilen bazı uçakların atış yapmadığının, bazılarının da atış yaptığı iddia edilen saatlerde Akıncı Üssü'nde bulunduğunun belirtildiğini ifade etti.

Delillerin tamamının toplanmadan mütalaanın açıklandığını savunan Azimetli, "Benim uçtuğum uçak lazerle işaretleme yapmamıştır. Benim içerisinde bulunduğum uçak Akıncı bölgesinde uçmuş, ardından da iniş yapmıştır." ifadesini kullandı.

BOMBARDIMAN İÇİN HEDEF TARİFİ YAPMADIĞINI SAVUNDU

Sanık eski binbaşı Azimetli, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında telsizle TBMM'nin bombalanmasını sağlamak için F-16 pilotlarına hedef tarifi yaptığı suçlamasını kabul etmedi.

İddianame ve dava dosyasında yer alan telsiz kayıtlarının kedisine ait olmadığını savunan Mustafa Azimetli, kayıtlarda konuşan kişinin kendisi olup olmadığına dair inceleme yapılmadığını öne sürdü.

Darbenin planlanmasında ve icrasında bir etkisinin bulunmadığını ve darbe toplantılarına katılmadığını iddia eden Azimetli, 15 Temmuz günü amirleri tarafından verilen sosyal faaliyet ve terörle mücadele harekatı kapsamındaki görevleri yerine getirdiğini dile getirdi.

Sanık Azimetli FETÖ üyesi olmadığını, bu yönde somut bir delil bulunmadığını ileri sürdü.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

AZİMETLİ İŞARETLEDİ DARBECİ PİLOTLAR BOMBALADI

Dava dosyasındaki bilgi ve delillere göre, darbe için Akıncı Üssü'nde pist başı yapan Azimetli, Gölbaşı'nda konuşlu Polis Özel Harekat Başkanlığı üzerinde uçmaya başladı.

Aynı yerleşkede yer alan Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığı üzerinde de keşif uçuşu yapan sanık Azimetli, teknisyenlerin polis helikopterine yakıt ikmali yaptıklarını Akıncı Üssü Kontrol Merkezine aktardı.

Helikopterin vurulması gerektiğini üsse bildiren Azimetli, onay aldıktan sonra "sniper pod" ile helikopteri işaretledi.

Bu sayede eski pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral da helikopteri sıfır hatayla bombaladı. Saldırıda 7 polis şehit olurken, 5'i de yaralandı.

Saldırıdan sonra darbe faaliyetlerine devam eden Mustafa Azimetli, ilerleyen saatlerde TBMM'yi vuran pilotlara hedef tarifi yaptı.

Azimetli, Akıncı Üssü'ne döndükten sonra da uçaklara yakıt ikmali yapılmasını koordine etti.

Darbe girişiminden sonra yakalanan sanık Azimetli, 15 Temmuz'da yaptıklarına ilişkin el yazısıyla kaleme aldığı itiraflarını ise mahkeme huzurunda inkar etti.

Savcı Adnan Gümüş, 21 Ocak 2019'da sunduğu esasa ilişkin mütalaasında, Mustafa Azimetli'nin 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. (AA)

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