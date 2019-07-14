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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2019 12:45 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: - "FETÖ'cü hainlere direnen, kendisine doğrultulan silahlara aldırmayan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesinde sergilediği cesaretle, tarihte eşine az rastlanır büyük bir zafer elde etti. Türkiye, 15 Temmuz direnişiyle sadece darbeyi püskürtmedi, aynı zamanda tüm dünyada demokrasinin onurunu da kurtardı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "FETÖ'cü hainlere direnen, kendisine doğrultulan silahlara aldırmayan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesinde sergilediği cesaretle, tarihte eşine az rastlanır büyük bir zafer elde etti. Türkiye, 15 Temmuz direnişiyle sadece darbeyi püskürtmedi, aynı zamanda tüm dünyada demokrasinin onurunu da kurtardı." ifadelerini kullandı.

Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016'da, devletin kademelerine yıllar boyu sızmış ve özellikle Silahlı Kuvvetlere bir ur gibi yerleşmiş terör örgütü uzantılarının tarihte benzeri olmayan kanlı bir işgal girişimi başlattığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların sokak, köprü, havaalanı ve kışla önlerini tutarak darbecilere meydanları dar ettiğini belirten Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"27 Mayıs darbesi sonrasında başbakan ve bakanlarının, 12 Eylül sonrasında evlatlarının uyduruk bahanelerle darağacına gönderilmesini çaresizce, içi kan ağlayarak izleyen bu millet, 15 Temmuz gecesi iradesinin cuntacılar tarafından tekrar gasbedilmesine izin vermedi. FETÖ'cü hainlere direnen, kendisine doğrultulan silahlara aldırmayan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesinde sergilediği cesaretle, tarihte eşine az rastlanır büyük bir zafer elde etti.

Türkiye, 15 Temmuz direnişiyle sadece darbeyi püskürtmedi, aynı zamanda tüm dünyada demokrasinin onurunu da kurtardı. Aziz milletimiz, kendi iradesine ipotek konulamayacağını, şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızın bir karış toprağının bile düşman eline hiçbir şekilde bırakılamayacağını tüm dünyaya göstermiş, kimsenin Türkiye'yi hizaya getiremeyeceğini bir kez daha ispatlamıştır."

"Evlatsız yaşanır ama vatansız asla" diyen annelerin fedakarlığını asla unutmayacaklarını vurgulayan Kaya, 15 Temmuz gecesi can veren 251 şehit ve gazilerin hatırasına uygun olarak 15 Temmuz'un "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak anıldığını hatırlattı.

Kaya, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, elinde ay yıldızlı bayrakla meydanlara koşan her vatan evladının uğrunda ölümü göze aldığı milli değerlerimizi, demokrasimizi, birliğimizi ve bağımsızlığımızı ebedileştiren bir simgedir. Bu ruhla, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını kıyamete kadar her yerde yaşatmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, tek millet anlayışımıza ve demokrasimize güç katmasını diliyor, şanlı direnişin kahraman şehit ve gazilerini rahmetle ve minnetle anıyorum."

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