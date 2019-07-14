AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "FETÖ'cü hainlere direnen, kendisine doğrultulan silahlara aldırmayan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesinde sergilediği cesaretle, tarihte eşine az rastlanır büyük bir zafer elde etti. Türkiye, 15 Temmuz direnişiyle sadece darbeyi püskürtmedi, aynı zamanda tüm dünyada demokrasinin onurunu da kurtardı." ifadelerini kullandı.

Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016'da, devletin kademelerine yıllar boyu sızmış ve özellikle Silahlı Kuvvetlere bir ur gibi yerleşmiş terör örgütü uzantılarının tarihte benzeri olmayan kanlı bir işgal girişimi başlattığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların sokak, köprü, havaalanı ve kışla önlerini tutarak darbecilere meydanları dar ettiğini belirten Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"27 Mayıs darbesi sonrasında başbakan ve bakanlarının, 12 Eylül sonrasında evlatlarının uyduruk bahanelerle darağacına gönderilmesini çaresizce, içi kan ağlayarak izleyen bu millet, 15 Temmuz gecesi iradesinin cuntacılar tarafından tekrar gasbedilmesine izin vermedi. FETÖ'cü hainlere direnen, kendisine doğrultulan silahlara aldırmayan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesinde sergilediği cesaretle, tarihte eşine az rastlanır büyük bir zafer elde etti.