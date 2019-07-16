15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz'u anlamak için dünyaya bakmak gerektiğini vurgulayan Yarar, "15 Temmuz'u anlayabilmek için yalnızca kendimize bakarsak hiçbir şey anlayamayız. O dönemde dünyanın farklı birçok yerinde benzer şeyler yaşandı. Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Gürcistan dahil olmak üzere arka arkaya benzer olaylar yaşandı. Ya darbe çıktı, ya ekonomik kriz oldu, ya iç savaş çıktı ya da toprak kaybettiler. Arada tek dik duran ve bütün saldırılara rağmen ayakta durmayı başaran bir tek ülke odu, o da Türkiye." diye konuştu.

Yaşananların Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerinin olduğunu anlatan Yarar, şöyle devam etti:

"Yalnızca altı seneden beri Türkiye'ye ekonomik anlamda yapılanların toplam faturası 600 milyar dolar. Bugün Türkiye'nin bütün borcu 450 milyon dolar. Türkiye buna rağmen ayakta kaldı ve büyümeye devam ediyor. Ya biz bunlara hiç maruz kalmasaydık nerelerde olurduk sorusunu da hep beraber soralım. 15 Temmuz'da darbeciler kazanmış olsaydı bugün Doğu Akdeniz'de trilyon dolarlık petrolü belki konuşmayacaktık. Belki Güneydoğu bize ait olmayacaktı. Bu kadar olaya rağmen ayakta kalmamızın tek sebebi var. Ölümden korkmayan, ölümü öldüren bu milletten kaynaklanıyor. Bu savaş bitmeyecek. 15 Temmuz bizim şanlı direnişlerimizden biri."

Yaşanılanların gelecek nesillere anlatılması gerektiğini belirten Yarar, "Bugüne kadar bütün bu darbelerin olmasının sebebi ve emperyalizmin en büyük gücü hafızamızı çocuklarımıza geçirmememizdir. Evladınızı karşınıza alın ve Türkiye’de yaşananları anlatın ki bir daha 15 Temmuz gibi bir şey yaşamayalım." dedi.