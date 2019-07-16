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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 01:02 | Son Güncelleme

Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi - Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar: - "Yalnızca altı seneden beri Türkiye'ye ekonomik anlamda yapılanların toplam faturası 600 milyar dolar. Bugün Türkiye'nin bütün borcu 450 milyon dolar. Türkiye buna rağmen ayakta kaldı ve büyümeye devam ediyor"

Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 3'üncü yılında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar şehitler için dua etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşmasındaki konuşması, dev ekranlardan vatandaşlara izletildi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un işgal girişimini engelleyen şanlı direnişlerden biri olduğunu söyledi.

15 Temmuz'u anlamak için dünyaya bakmak gerektiğini vurgulayan Yarar, "15 Temmuz'u anlayabilmek için yalnızca kendimize bakarsak hiçbir şey anlayamayız. O dönemde dünyanın farklı birçok yerinde benzer şeyler yaşandı. Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Gürcistan dahil olmak üzere arka arkaya benzer olaylar yaşandı. Ya darbe çıktı, ya ekonomik kriz oldu, ya iç savaş çıktı ya da toprak kaybettiler. Arada tek dik duran ve bütün saldırılara rağmen ayakta durmayı başaran bir tek ülke odu, o da Türkiye." diye konuştu.

Yaşananların Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerinin olduğunu anlatan Yarar, şöyle devam etti:

"Yalnızca altı seneden beri Türkiye'ye ekonomik anlamda yapılanların toplam faturası 600 milyar dolar. Bugün Türkiye'nin bütün borcu 450 milyon dolar. Türkiye buna rağmen ayakta kaldı ve büyümeye devam ediyor. Ya biz bunlara hiç maruz kalmasaydık nerelerde olurduk sorusunu da hep beraber soralım. 15 Temmuz'da darbeciler kazanmış olsaydı bugün Doğu Akdeniz'de trilyon dolarlık petrolü belki konuşmayacaktık. Belki Güneydoğu bize ait olmayacaktı. Bu kadar olaya rağmen ayakta kalmamızın tek sebebi var. Ölümden korkmayan, ölümü öldüren bu milletten kaynaklanıyor. Bu savaş bitmeyecek. 15 Temmuz bizim şanlı direnişlerimizden biri."

Yaşanılanların gelecek nesillere anlatılması gerektiğini belirten Yarar, "Bugüne kadar bütün bu darbelerin olmasının sebebi ve emperyalizmin en büyük gücü hafızamızı çocuklarımıza geçirmememizdir. Evladınızı karşınıza alın ve Türkiye’de yaşananları anlatın ki bir daha 15 Temmuz gibi bir şey yaşamayalım." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan ise İslam dininin temel hedefleri arasında dinin korunmasının önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Dinin sağlıklı anlaşılması ve aktarılmasının din güvenliğinin birinci şartı olduğunu ifade eden Atalan, "FETÖ ve benzeri zihniyete sahip olan yapıların inancımızı ve insanımızı sömürmesine engel olmak için köklü ilim geleneğimizden beslenen sağlıklı bir din anlayışının desteklenmesi ve yaygınlaştırılması zaruridir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Yaşar Karadeniz tarafından hediye takdim edildi.

Kastamonu Müftülüğü ilahi grubu tarafından okunan ilahilerin ardından, Kastamonu türküleri seslendirildi.

Daha sonra kentteki tüm camilerden sela okundu.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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15 Temmuz anma etkinliği Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar KASTAMONU

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