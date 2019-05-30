15 Temmuz gazilerine Şeref Aylığı verilmesi için girişim

"Muharip gazilerimiz ile devlet koruması altında yetişmiş kardeşlerimizin faizsiz konut kredisinden yararlandırılması, devlet koruması altında yetişip kamu personeli olarak atananların öğrenimine uygun kadroya atanmaları, kamuoyuna yanlış bir şekilde 'aylık alıyor' olarak lanse edilen 15 Temmuz gazilerine aylık bağlanmadığı, bundan dolayı da muharip gazilere bağlandığı gibi 15 Temmuz gazilerine de 'Şeref aylığı' bağlanması, 1005 sayılı Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına alınması, bayram ikramiyesi alan muharip gaziler gibi 15 Temmuz gazilerinin de bayram ikramiyesi hakkından faydalanması, 15 Temmuz'da yaralanan polis ve asker gazilerimizin vazife malulü haklarından (tam olarak) yararlandırılması, devlet övünç madalyası verilmeyen gazilerimize madalyalarının tevdi edilmesi, tüm sorunları kökten çözücü, eşit hak tanıyan, tek bir gazi kanunun çıkarılması, ilgili bakanlıklarla koordineli olacak şekilde tüm şehit yakınları ve gazilerin sorunlarını çözmeye yönelik bir çalıştay düzenlenmesini istiyoruz."

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED), 15 Temmuz gazilerine "Şeref Aylığı" bağlanması için Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığına resmi talep yazısı gönderdi.

Özellikle de 15 Temmuz gazilerine Şeref Aylığı bağlanması konusunun kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Dalkalı, 15 Temmuz gazilerine Şeref Aylığı bağlanması konusunda, Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığına resmi talep yazısını gönderdiklerini aktardı.

- "Verilmeyen aylığın hesabı"

Gazilerin de talep yazısının bir nüshasını federasyondan temin ederek elden teslim ettiğine dikkati çeken Dalkalı, "Bu, bizim talebimizin tabandan geldiğinin göstergesidir.

Bu talebimiz, büyük bir eşitsizliği ortadan kaldıracak ve sıkıntı içinde yaşayan birçok gazimizin yarasına merhem olacaktır." diye konuştu.

Tüm gazilerin, ya maluliyet ya da şeref aylığı aldığını anımsatan Dalkalı, 15 Temmuz gazilerinin, 1005 sayılı Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına alınmasını talep ettiklerini ifade etti.

Dalkalı, şunları kaydetti:

"Darbe gecesi görevi olmadığı halde gönüllü olarak vatan için canını vermekten kaçınmayan 15 Temmuz gazilerimiz, aylık almamaktadır. 2 bin 728 gazimizden sadece 150 civarı gazimiz maaş almakta ve bu da maluliyetten ötürü verilen bir aylıktır. Geriye kalan 2 bin 500 15 Temmuz gazimiz, kamuoyunda bilindiğinin aksine gazi aylığı almamaktadır. Hatta verilmeyen aylığın hesabını vermek zorunda kalmaktadır. 'Vatan için canımız feda' diyen bu kahramanlarımızı sevindirmek yerine böyle ithamlar üzücüdür. Dolayısıyla bağlanmayan maaşın hesabını vermek zorunda kalan gazilerimizi bu sıkıntıdan kurtarmak amacıyla, sosyal devlet olmamızın bir gereği olarak, gazilerimize devletimizin her konuda olduğu gibi bu konuda da destek olacağını ümit ediyoruz."