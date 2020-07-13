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15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı var mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 17:21 | Son Güncelleme

15 Temmuz sokağa çıkma yasağı konusu vatandaşların gündeminde. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne çok az bir zaman kaldı. Şimdi vatandaşlar “15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?” sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar…

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı var mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne az bir zaman kala vatandaşların gündeminde resmi tatil ve sokağa çıkma yasağı var. Vatandaşlar 15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna cevap arıyor. Bir süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Bu kez de 15 Temmuz için böyle bir uygulamanın olup olmayacağı tartışılıyor.

15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz tatil mi sorusu da vatandaşların gündeminde bulunan sorular arasında. 15 Temmuz resmi tatiller arasında yer aldığı için kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. 15 Temmuz tatil mi 2020 yılı için de merak ediliyor. 15 Temmuz 2017 yılında resmi tatil ilan edilmişti. Bu sene de resmi tatil olacak olan 15 Temmuz Çarşamba gününe denk gelecek.

15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Vatandaşlar tarafından 15 Temmuz yasak var mı sorusu sıkça soruluyor. 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz yetkililerden bir açıklama gelmedi. Yetkililerden konuyla ilgili açıklamalar bekleniyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle hayatını kaybedenler anılacak.

15 Temmuz senfonik konseri

Darbe girişiminin 4. yılında 15 Temmuz Destanı ile ilgili olarak Fahir Atakoğlu tarafından bir senfonik eser hazırlandı. Senfonik eser projesinin konseri ise 14 Temmuz gecesi televizyonlar aracılığıyla dinleyiciler ile buluşacak. Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığının sosyal medya hesapları aracılığıyla da yayınlanacak. Konserde Fahir Atakoğlu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na piyano ile eşlik edecek. 15 Temmuz Destanı adlı eser Devlet Çoksesli Korosu tarafından da seslendirilecek.

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