15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı var mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne az bir zaman kala vatandaşların gündeminde resmi tatil ve sokağa çıkma yasağı var. Vatandaşlar 15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna cevap arıyor. Bir süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Bu kez de 15 Temmuz için böyle bir uygulamanın olup olmayacağı tartışılıyor.

15 Temmuz tatil mi sorusu da vatandaşların gündeminde bulunan sorular arasında. 15 Temmuz resmi tatiller arasında yer aldığı için kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. 15 Temmuz tatil mi 2020 yılı için de merak ediliyor. 15 Temmuz 2017 yılında resmi tatil ilan edilmişti. Bu sene de resmi tatil olacak olan 15 Temmuz Çarşamba gününe denk gelecek.

15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Vatandaşlar tarafından 15 Temmuz yasak var mı sorusu sıkça soruluyor. 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz yetkililerden bir açıklama gelmedi. Yetkililerden konuyla ilgili açıklamalar bekleniyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle hayatını kaybedenler anılacak.