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15 Temmuz şehidi anısına Nijerya'da su kuyusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit olan Askeri Çoban'ın adı, Ümraniye Beşir Derneğince Nijerya'nın Kano bölgesinde açılan su kuyusuna verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit düşen Askeri Çoban'ın adı, Ümraniye Beşir Derneğince Nijerya'nın Kano bölgesinde açılan su kuyusunda yaşayacak.

Derneğin açtığı "Şehit Askeri Çoban" su kuyusu, şiddetli kuraklığın yaşandığı Nijerya'nın Kano bölgesinde 2 binden fazla kişinin su ihtiyacını karşılayacak.

Ümraniye Beşir Derneği yetkilisi Erdinç Duman, Askeri Çoban'ın şehadetinin Afrika'daki Müslümanlara su bereketi olarak yansıdığını belirtti.

Yaptıkları bu çalışmanın bir diğer amacının ümmet bilincini yeniden diriltmek olduğuna dikkati çeken Duman, "15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini engelleyen yüzlerce kahramanımızdan biri olan Askeri Çoban kardeşimizin ismini, böyle güzel anlamlar taşıyan bir çalışmaya vermek istedik." ifadelerini kullandı.

Kano bölgesinde susuzluk, kuraklık ve açlık gibi insani krizlerin giderek arttığına vurgu yapan Duman, açtıkları su kuyusunun yakınlarında başka bir su kaynağı olmadığına dikkat çekti.

Öte yandan Ümraniye Beşir Derneği gönüllüleri, su kuyusunun fotoğraflarını çerçeveletip şehit ailesini ziyaret ederek hediye etti.

Şehit Askeri Çoban'ın kızı Derya Çoban da babası adına açılan kuyu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Allah yapandan razı olsun. İnşallah babamın hayır kapısı hep açık kalacak. Her zaman vatanımızı savunmak için en ön safta yer alacağız." dedi.

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su kuyusu Şehir Askeri Çobani

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