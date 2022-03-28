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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza! Trafik yoğunluğu oluştu

28.03.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Olayda 3 kişi hafif yaralanırken kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza! Trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi sapağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Olayda 3 kişi hafif yaralanırken kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Beylerbeyi sapağında saat 07.15 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Araçta bulunan 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki kişileri ayakta tedavi etti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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