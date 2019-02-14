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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 10:24 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Avrupa yönüne geçişte köprünün ortasındaki paket için bomba uzmanı ekip geldi. Şüpheli paketi inceleyen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakası yönüne geçişte köprü ortasındaki şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli paketin olduğu bölgeye ilk olarak Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri gitti. Daha sonra ise polis ekipleri durumu bomba uzmanı polislere bildirdi. Şüpheli paket nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise trafik yoğunluğu oluşurken, bölgeye gelen bomba uzmanı ekipler bir süre paketi inceledi. Ekipler, paketten olumsuz bir unsura rastlanmayınca yol trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü şüpheli paket alarmı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Mynet chp besiktas belediye calisanlari maaslarini 4 aydir alamadiklari icin is birakti bu haberi yayinlasanizya neden yayinlamiyorsunuz taraflimisiniz siz gereken yerlere bildirecem bunu devlet dusmanimisniz
bunları yiyenler var mı hala? seçim öncesi korku imparatorluğu.
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