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15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı

14.07.2023 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde şehitleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıyor. Gün boyu süren etkinlikler kapsamında bu akşam 21.15 sıralarında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı

'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerin İstanbul'daki en önemli merkezlerinden birisi Beyoğlu oldu.

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VATANDAŞLAR FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKTİ

Galata Kulesi'nde 15 Temmuz video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Önce Türk bayrağı kuleye yansıtıldı, ardından 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

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Çevredeki vatandaşlar fotoğraf ve video çekerek yoğun ilgi gösterdi.

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Alfabetik sıraya göre yansıtılan fotoğrafların yanı sıra 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin videolar da izletildi.

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Alandaki vatandaşlar, çok etkilendiklerini dile getirerek bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu 15 temmuz

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