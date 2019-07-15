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15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 18:13 | Son Güncelleme

Çorum, Amasya, Sinop ve Tokat'ta FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit olan Mustafa Avcu, Ali Karslı, Akif Kapaklı, Ahmet Özsöy, Ümit Çoban, Ömer Can Açıkgöz ve polis memuru Ferhat Koç'un kabirleri ziyaret edildi

ÇORUM (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum, Amasya, Sinop ve Tokat'taki 15 Temmuz şehitlerinin mezarları ziyaret edildi.

Çorum'da Valilik tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Garnizon Şehitliği ile 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarının ziyaret edilmesiyle başladı.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Gazi Caddesi'ndeki şehitliği ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başlayan programda mezarlara karanfil bırakıldı.

Etkinlikler kapsamında Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile beraberindekiler, hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan tank ateşi sonucu şehit olan 21 yaşındaki Mustafa Avcu'nun, Eskikaradona köyündeki kabrine ziyarette bulundu.

Şehidin babası Ayhan Avcu'ya başsağlığı dileyen Çiftçi ve beraberindekiler, mezara karanfil bırakıp dua etti.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler, daha sonra TÜRKSAT'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ne yayınları kesmek için saldıran FETÖ üyesi teröristlere direnirken şehit düşen Hukuk Müşavirliği personeli Ali Karslı'nın Hıdırlık Mezarlığı'ndaki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçakların bombalı saldırısında şehit olan Akif Kapaklı'nın da Sungurlu'da bulunan kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

Şehitlerin aileleriyle de görüşen Vali Çiftçi, Karslı ve Kapaklı ailelerinin acılarını paylaştı.

- Amasya

Amasya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerinin mezarları ziyaret edildi.

Vali Osman Varol ve beraberindeki protokol mensupları, TÜRKSAT'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ne yayınları kesmek için saldıran FETÖ üyesi teröristlere direnirken şehit düşen Ahmet Özsöy'un Tekirdede Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua eden Vali Varol ve beraberindekiler, mezara karanfil bıraktı.

Etkinlikler kapsamında darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Ümit Çoban'ın Gümüşhacıköy ilçesindeki mezarı da ziyaret edildi.

Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve beraberindekiler, şehit Çoban'ın mezarına karanfil bırakıp dua okudu.

- Sinop

Sinop'taki etkinlikler kapsamında 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün Ayancık ilçesindeki mezarı ziyaret edildi.

TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit edilen 22 yaşındaki Açıkgöz'ün kabrine giden Vali Köksal Şakalar ve beraberindeki protokol mensupları, Açıkgöz'ün ailesine taziyelerini iletti.

Ziyarette şehidin mezarına karanfil bırakan Vali Şakalar ve beraberindekiler dua etti.

- Tokat

Tokat'ta FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda, düğününden 15 gün önce şehit edilen polis memuru Ferhat Koç'un mezarına ziyarette bulunuldu.

Şehit polisin Turhal ilçesine bağlı Yazıtepe köyünde bulunan kabrine giden Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Uçar, Belediye Başkanı İlker Bekler ve bazı daire müdürleri, şehidin babası Mustafa Koç'a başsağlığı dileklerini ileterek dua etti.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Amasya Çorum sinop

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