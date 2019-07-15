15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakıldı

ÇORUM (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum, Amasya, Sinop ve Tokat'taki 15 Temmuz şehitlerinin mezarları ziyaret edildi. Çorum'da Valilik tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Garnizon Şehitliği ile 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarının ziyaret edilmesiyle başladı. Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Gazi Caddesi'ndeki şehitliği ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başlayan programda mezarlara karanfil bırakıldı. Etkinlikler kapsamında Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile beraberindekiler, hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan tank ateşi sonucu şehit olan 21 yaşındaki Mustafa Avcu'nun, Eskikaradona köyündeki kabrine ziyarette bulundu. Şehidin babası Ayhan Avcu'ya başsağlığı dileyen Çiftçi ve beraberindekiler, mezara karanfil bırakıp dua etti.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler, daha sonra TÜRKSAT'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ne yayınları kesmek için saldıran FETÖ üyesi teröristlere direnirken şehit düşen Hukuk Müşavirliği personeli Ali Karslı'nın Hıdırlık Mezarlığı'ndaki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçakların bombalı saldırısında şehit olan Akif Kapaklı'nın da Sungurlu'da bulunan kabirlerini ziyaret ederek dua okudu. Şehitlerin aileleriyle de görüşen Vali Çiftçi, Karslı ve Kapaklı ailelerinin acılarını paylaştı. - Amasya Amasya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerinin mezarları ziyaret edildi. Vali Osman Varol ve beraberindeki protokol mensupları, TÜRKSAT'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ne yayınları kesmek için saldıran FETÖ üyesi teröristlere direnirken şehit düşen Ahmet Özsöy'un Tekirdede Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua eden Vali Varol ve beraberindekiler, mezara karanfil bıraktı. Etkinlikler kapsamında darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Ümit Çoban'ın Gümüşhacıköy ilçesindeki mezarı da ziyaret edildi.