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  4. 15 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 20:47 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 17 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 419'a yükseldi. Bugün 947 yeni vaka daha tespit edildi.

15 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu.

Son 24 saatte 1013 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 197 bin 733 oldu.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor.

Ayrıntılar geliyor...

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