"15 Temmuz'da herkes bir sınav verdi"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da herkesin bir sınav verdiğini belirterek, "O gece, bu millet, bir kez daha hürriyetine, istiklaline ne kadar aşık olduğunu gösterdi. İşte, o Cumhur İttifakı'dır. Bugün de aynı kararlılıkla ülkemizin, milletimizin, bağımsızlığı için, al yıldızlı bayrağımız, vatan toprağımız, devletimiz ve milletimiz için hazırız, her zaman ayaktayız." dedi.

Yıldırım, Sancaktepe'de sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında Samandıra Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Seçime sadece 6 gün kaldığını hatırlatan Yıldırım, "Gençler, azminiz, coşkunuz, heyecanınız azalmasın, artsın. Şimdi soruyorum; pazar günü Sancaktepe'de Cumhur İttifakı Adayı Şeyma Döğücü'yü seçiyor muyuz? Sancaktepe'ye bir hanım eli değsin mi?" diye sordu.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dün Cumhur İttifakı olarak "muhteşem" bir miting gerçekleştirdiklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: