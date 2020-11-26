15 yaşında tacize ve tecavüze uğradı, annesini inandıramadı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yaşayan H.Ö. ile A.Ö. çifti yaklaşık 1 yıl önce araları bozulunca boşanma davası açıp ayrı yaşamaya başladı. Çiftin 3 çocuğundan 2’si anne H.Ö.’nün yanında kalırken diğeriyse çalıştığı için aileden ayrı hayatını sürdürdü. 15 yaşındaki H.Ö. ve 8 yaşındaki kız kardeşi, anne H.Ö. ile birlikte yaşarken iddiaya göre anne, Y.Ö. isimli biriyle tanışarak arkadaş oldu. Geçen Mayıs ayında ise Y.Ö., 15 yaşındaki H.Ö.’yü taciz etti. Bunun üzerine H.Ö., durumu annesine anlatınca annesiyse küçük kıza inanmadı ve ‘O öyle yapmaz. Sen yaparsın o yapmaz’ dedi. Haziran ayında ise küçük kız ailesiyle pikniğe gittiği sırada ağabeyinin arkadaşı 22 yaşındaki G.İ.’yi gördü ve daha sonra ikili sosyal medya üzerinden tanışarak sevgili oldu. Bir süre sonra ise G.İ., küçük kıza sürekli ‘Buluşalım’ diye ısrar etmeye başladı. H.Ö. ise ısrarlara dayanamayarak annesi evdeyken 2 katlı evlerinin alt katında buluşabileceklerini söyleyip G.İ.’yi davet etti. G.İ. ise eve geldiğince küçük kızın ağzını kapayıp tecavüz edip, ‘Burası köy yeri. Bağırırsan adın çıkar, seni burada barındırmazlar’ diyerek tehdit etti.

Olay olduktan bir gün sonra sabah ise küçük kızın annesi H.Ö., “Sen G.İ. ile birlikte oldun” deyip durumu erkek arkadaşı Y.Ö.’ye de anlattı. Ardından anne H.Ö. ve Y.Ö. küçük kızı darp edip susması için baskı yaptı. Ekim ayında ise baskılara dayanamayan küçük kız babası A.Ö.’yü arayıp Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan hala Z.Ö.’nün yanına gitmek istediğini söyledi. Halasının yanına geldiğinde ise küçük kızın halinde tuhaflık fark eden kadın, H.Ö.’nün ağzını aramaya başladı. H.Ö. durumu halasına anlattı. Taciz ve tecavüzü duyduktan sonra sinir krizi geçiren hala Z.Ö., yeğenini alıp polise ve savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Taciz ve tecavüz olayını gerçekleştiren şüpheliler ile anne H.Ö. gözaltına alınıp ardından serbest bırakıldı. Hala ile yeğeni şimdi bir an önce şüphelilerin tutuklanmasını istiyor. “BURASI KÖY YERİ, SEN REZİL OLURSUN” Başından geçen acı süreci İHA’ya anlatan H.Ö., “Annemin dostu ilk başta beni taciz etti. Ben anneme tacizi söyledim ama bana inanmadı. ‘Sen yaparsın, o yapmaz’ dedi. Daha sonra kendim sosyal medyadan bir arkadaş edindim ve daha sonra sevgili olduk. Buluşmak istedi sürekli, ben de en son tamam diyerek kabul ettim. Eve geldi ve bana tecavüz etti. Annemler yukarıdaydı ama duymadılar. Bağırmak istedim ama ağzımı kapatıp, ‘Burası köy yeri, sen rezil olursun’ dedi. Elimden bir şey gelmedi, yapamadım” diye konuştu.