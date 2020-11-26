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15 yaşında tacize ve tecavüze uğradı, annesini inandıramadı

26.11.2020 10:17 | Son Güncelleme:
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Adana’da annesinin dostu tarafından taciz edildiğini, sosyal medyadan tanıştığı bir şahıs tarafından ise tecavüze uğradığını söyleyen 15 yaşındaki H.Ö. annesini inandıramayınca halasına sığındı. Hala Z.Ö. ise isyan ederek şüphelilerin bir an önce tutuklanıp cezaevine konulmasını istedi.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yaşayan H.Ö. ile A.Ö. çifti yaklaşık 1 yıl önce araları bozulunca boşanma davası açıp ayrı yaşamaya başladı. Çiftin 3 çocuğundan 2’si anne H.Ö.’nün yanında kalırken diğeriyse çalıştığı için aileden ayrı hayatını sürdürdü. 15 yaşındaki H.Ö. ve 8 yaşındaki kız kardeşi, anne H.Ö. ile birlikte yaşarken iddiaya göre anne, Y.Ö. isimli biriyle tanışarak arkadaş oldu. Geçen Mayıs ayında ise Y.Ö., 15 yaşındaki H.Ö.’yü taciz etti. Bunun üzerine H.Ö., durumu annesine anlatınca annesiyse küçük kıza inanmadı ve ‘O öyle yapmaz. Sen yaparsın o yapmaz’ dedi.

Haziran ayında ise küçük kız ailesiyle pikniğe gittiği sırada ağabeyinin arkadaşı 22 yaşındaki G.İ.’yi gördü ve daha sonra ikili sosyal medya üzerinden tanışarak sevgili oldu. Bir süre sonra ise G.İ., küçük kıza sürekli ‘Buluşalım’ diye ısrar etmeye başladı. H.Ö. ise ısrarlara dayanamayarak annesi evdeyken 2 katlı evlerinin alt katında buluşabileceklerini söyleyip G.İ.’yi davet etti. G.İ. ise eve geldiğince küçük kızın ağzını kapayıp tecavüz edip, ‘Burası köy yeri. Bağırırsan adın çıkar, seni burada barındırmazlar’ diyerek tehdit etti.

Olay olduktan bir gün sonra sabah ise küçük kızın annesi H.Ö., “Sen G.İ. ile birlikte oldun” deyip durumu erkek arkadaşı Y.Ö.’ye de anlattı. Ardından anne H.Ö. ve Y.Ö. küçük kızı darp edip susması için baskı yaptı. Ekim ayında ise baskılara dayanamayan küçük kız babası A.Ö.’yü arayıp Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan hala Z.Ö.’nün yanına gitmek istediğini söyledi. Halasının yanına geldiğinde ise küçük kızın halinde tuhaflık fark eden kadın, H.Ö.’nün ağzını aramaya başladı. H.Ö. durumu halasına anlattı.

Taciz ve tecavüzü duyduktan sonra sinir krizi geçiren hala Z.Ö., yeğenini alıp polise ve savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Taciz ve tecavüz olayını gerçekleştiren şüpheliler ile anne H.Ö. gözaltına alınıp ardından serbest bırakıldı. Hala ile yeğeni şimdi bir an önce şüphelilerin tutuklanmasını istiyor.

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“BURASI KÖY YERİ, SEN REZİL OLURSUN”

Başından geçen acı süreci İHA’ya anlatan H.Ö., “Annemin dostu ilk başta beni taciz etti. Ben anneme tacizi söyledim ama bana inanmadı. ‘Sen yaparsın, o yapmaz’ dedi. Daha sonra kendim sosyal medyadan bir arkadaş edindim ve daha sonra sevgili olduk. Buluşmak istedi sürekli, ben de en son tamam diyerek kabul ettim. Eve geldi ve bana tecavüz etti. Annemler yukarıdaydı ama duymadılar. Bağırmak istedim ama ağzımı kapatıp, ‘Burası köy yeri, sen rezil olursun’ dedi. Elimden bir şey gelmedi, yapamadım” diye konuştu.

“SABAH UYANDIĞIMDA BEDENİME DOKUNUYORDU”

Tecavüze uğradıktan sonra annesinin arkadaşı tarafından da tekrardan tacize uğradığını söyleyen H.Ö., “Annem sabah uyandığımda her şeyi biliyordu. Sen şu kişiden tecavüze uğradın dedi. Ondan sonra bu olayı gidip sevgilisine anlattı. Y.Ö. ise bu olayı kapatalım deyip beni susturdular. Haziran ayında tecavüzden sonra bana Y.Ö., ‘Benimle birlikte olursan seni okutacağım, bakacağım’ dedi. Ben ise ‘hayır’ dedim. Korktum. Anneme bunları yine anlatsam inanmayacaktı. Tecavüzden sonra yine beni taciz etti. Bir kere annem beni onun evine bırakmıştı sabah uyandığımda o kişi bedenime dokunuyordu. Tekme atıp kaçtım ve anneme anlattım ancak annem yine inanmadı” ifadelerini kullandı.

“ADALETE GÜVENİYORUM”

Psikolojik olarak çok kötü çöküntüye girdiği için halasının yanına geldiğini anlatan H.Ö., daha sonra şunları söyledi:

“Halama olayı anlattım ve halam bunu örtbas etmeyip savcılığa götürdü beni. O kişiler içeri alındı ama geri serbest bırakıldı. Tecavüzün suçu 1 günlük mü? Ben sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum. Okuyorum ben, 10. sınıfım. İleride gardiyan olmak istiyorum, benim hayatımı kararttılar. Başkalarının hayatı kararmasın. Adalete güveniyorum.”

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“ALLAH'A VE ADALETE GÜVENİYORUM”

Hala Z.Ö. durumu öğrendiği anda psikolojisinin çok bozulduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

“Bu olayı duyduğumda Cumartesi günüydü. Direk aldım savcılığa oradan da polise götürdüm. Ben Allah’a güveniyorum. Herkes yaptığını çeksin. Adalete de güveniyorum. Şu an o kişiler serbestiz diye sevinmesinler. Ben her zaman Allah’a ve adalete güveniyorum. Bu masuma yazık değil mi? Uyku uyuyamıyor. Her gün arkadaş gibi yanıma alıp konuşuyorum. ‘Annem bana niye senin gibi konuşmadı, hep o erkek arkadaşını savundu’ dedi. Annenin yanında işte 1 çocuk kaldı. Babası da inşallah onu alacak. Adalete güveniyoruz.”

İHA

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