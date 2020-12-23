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15 yaşındaki çocuğa palangayla işkence davası! Mahkemede 'pes' dedirten savunma

23.12.2020 16:32 | Son Güncelleme:
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15 yaşındaki çocuğa palangayla işkence davası! Mahkemede 'pes' dedirten savunma

Konya'da çırağı E.A.Y.'yi (15), palangaya bağlayıp, tavana astığı iddia edilen iş yeri sahibi Murat C. ve ağabeyi Mehmet C. hakkında 'çocuğa eziyet ve hürriyeti yoksun kılma' suçlarından 11 yıldan 36'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Duruşmada sanık kardeşler, iddiaları reddetti.

Merkez Karatay ilçesinde geçen yıl Eylül ayında H.H.Y. ile kardeşi E.A.Y., araç yedek parça satışı yapan Murat C. ve ağabeyi Mehmet C.'ye ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., iş yeri sahibi Murat C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderildi. Alacağı vidanın numarasını unutan E.A.Y., yolda ağabeyi H.H.Y.'yi telefonla arayıp, sordu. E.A.Y. vidayı alıp, iş yerine döndü. İş yeri sahibi Murat C., iddiaya göre vidanın numarasını unuttuğu için E.A.Y.'yi palangaya bağlayıp, tavana astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra Murat C. tarafından, ‘palanga kopabilir’ düşüncesiyle indirildi. İki kardeş, korktukları için durumu ailesine anlatmadı. E.A.Y. ise olayın ardından iş yerine gitmedi.

Ağabey H.H.Y. de 5 Aralık günü, iddiaya göre bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle Murat C. tarafından tekme- tokat dövüldü. Gözü moraran ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y., hastaneye gidip rapor aldı. Ardından polise gidip Murat C. hakkında şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine Murat C. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. E.A.Y. de Murat C. tarafından gördüğü işkenceyi ailesine anlattı. Aile, avukatları aracılığıyla, işkence anına ait fotoğrafları da delil olarak sunarak Murat C. ve o anda orada bulunan ağabeyi Mehmet C. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gözaltına alınan Murat C. ve kardeşi Mehmet C., kardeşlerin kendilerine iftira attığını söyledi. İki kardeş çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine Murat C. ve Mehmet C., yeniden gözaltına alındı. İki kardeş, 2 Ocak'ta sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'çocuğa eziyet' suçundan tutuklandı. Murat C. ve Mehmet C.'nin avukatlarının başvurusu üzerine mahkeme, şüphelilerin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine karar verdi.

KARDEŞLERE 36 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Murat C. ve Mehmet C. kardeşler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 'çocuğa eziyet ve hürriyeti yoksun kılma' suçlarından iki kardeşe 11 yıldan 36’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'BU FİLMİ PARA TALEP ETMEK İÇİN ÇEVİRMİŞLER'

Konya 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde daha önce görülen duruşmada Mehmet C., suçlamaları kabul etmedi. Mehmet C., ''Çocuğun pantolonunu biz indirmedik. Pantolonunun indirilmediği de fotoğraflarla sabittir. Mağdur aynı iş yerinde çalışan ağabeyi ile oyun oynamıştır. Kendileri birbirlerinin fotoğraflarını çekmişlerdir. Bizden para talep etmişlerdir. Bu filmi de para talep etmek için çevirmişlerdir. Bu olaydan sonra mağdurun ağabeyi bizimle tatile gitti. İş yerimizde de çalışmaya devam etti. Eğer böyle bir şey yapsaydık ağabeyi iş yerimizde çalışmazdı ve bizimle tatile gitmezdi. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum.''

'BİZE KUMPAS KURDULAR'

Diğer sanık Murat C. de, şöyle savunma yaptı:

''O tarihte mağduru vida almaya gönderdiğim doğru. İş yeri çıkış saatine yakın ağabeyi ile birlikte şakalaşmaya başladılar. Ağabeyi mağduru caraskal ile kaldırmış. Birbirleri ile iddiaya girmişler. En fazla kim burada durur diye konuşuyorlardı. Ben de iş yeri sahibi olarak yanlarına giderek müdahale ettim. Böyle bir şey yapmayın aşağıya inin dedim. Ben elimle caraskalı tutup mağdura zarar gelmesini engellemeye çalışıyordum. Caraskal tutulmazsa diğer tarafa hareket edip yönünü değiştirebilir. Söz konusu fotoğraflardan haberim var. Bu fotoğrafı mağdurun ağabeyi çekti. Hatta beraber poz verdik. Mağdurun pantolonunun indirilmesi durumu yoktur. Kendileri şakalaşmak için böyle bir olayda bulunmuşlardır. Mağdur ağabeyi bütün malzemeleri bozmuş. Bunun üzerine işten çıkarttım. Bu yüzden bana iftira atılmaktadır. Ben mağdurun ağabeyini işten çıkarttıktan sonra benden para istedi. Ben de kabul ettim. Daha sonra bizi şikayet ettiler. Bize kumpas kurdular. Tüm bunların sebebi benden para almak içindir.''

'BU OLAYDAN ÖNCE BENİ TORNA TEZGAHINA KOYUP YIKADILAR'

E.A.Y. de Murat C.'nin kendisini vinçle havaya kaldırdığını öne sürerek, ''Sigortasız olarak çalışıyordum. Murat C. benden vida almamı istedi. Vidayı getirdim ancak yanlış vida getirmişim. Bunun üzerine Murat C. beni vincin yanına götürdü. Beni vince koydu. Mehmet C. de vinci havaya kaldırdı. Murat C. pantolonumu indirdi. İlk başta ağabeyim şaka yapıldığını düşünüp fotoğraf çekti. Ancak pantolonumu indirdiklerinde müdahale etti. Murat C. bu sana ders olsun dedi. Ben asalıyken diğer çalışanlara seslendim. Onlar gülmeye başladılar. 10-15 dakika vinçte asılı kaldım. Bu olaydan önce de beni torna tezgahına koyup yıkadılar. Vinç olayından hemen sonra işten ayrıldım. Ben kesinlikle ağabeyim ile oyun oynamıyordum. Hiçbir insan acı içeren oyun oynamaz. Şikayetçiyim'' diye konuştu.

'KARDEŞİMİ İNDİRİN' DİYE TEPKİ GÖSTERDİM

Ağabey H.H.Y. de savunmasında iş yerinin önünde çalışırken süpürge almak için içeri girdiğini belirterek, ''Bir ara süpürge almak için dükkana girdiğimde, kardeşimi vince asılı haldeydi. Patronlarımın ikisi de oradaydı. 'Kardeşimi indirin' diye tepki gösterdim. Cezalı olduğunu ve asılı kalacağını söylediler. Mehmet C. bu sırada kardeşimin pantolonunu indirmeye çalıştı. Murat C. de vinci havada tutuyordu” dedi.

Davanın dün görülen duruşmasında ise sanıklar ve iddia makamı, daha önceki ifadelerini tekrarladı. Dava ertelendi.

Kaynak: DHA


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