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15 yaşındaki çocuğa sosyal medyadan tacize tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 20:55 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, sosyal medya üzerinden İ.Ş.'yi (15) cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflarla taciz ettiği öne sürülen evli ve 2 çocuk babası T.B.

15 yaşındaki çocuğa sosyal medyadan tacize tutuklama

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, sosyal medya üzerinden İ.Ş.'yi (15) cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflarla taciz ettiği öne sürülen evli ve 2 çocuk babası T.B. (42), tutuklandı.
Kütahya’da oturan ve bir süre önce eşinden boşanan F.T., okul idaresinin oğlu İ.Ş.’nin okula gitmediğini bildirmesi üzerine, ceza olarak cep telefonu kullanmasını yasakladı. El koyduğu telefonu inceleyen anne F.T., sosyal medya hesaplarındaki sohbetleri okudu. Oğlunun sınıf arkadaşının babası olan T.B.’nin cinsel içerikli mesajlar, fotoğraflar ve videolar gönderdiğini gören anne F.T., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ‘küçük çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla tutuklandı.

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