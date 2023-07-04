15 yaşındaki çocuğun paylaşımı sosyal medyayı salladı! Bakanlık devreye girdi: "Zorla evlendiriliyorum"

Sosyal medya gün boyu 15 yaşındaki bir kız çocuğunun zorla evlendirilme kararını konuştu. Kendine ait hesaptan paylaşım yapan yarın evlendirileceğini belirtti. Kısa sürede ses getiren yazıların ardından bakanlık devreye girdi.

"ÖLÜM GÜNÜ"

15 yaşındaki kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen hesaptan günlerdir "Ölüme 10 gün kaldı", "Ölüme 9 gün kaldı", "Ölüme 8 gün kaldı" paylaşımları yapıldı. 3 Temmuz'da ise, "Ölüme 1 gün" kaldı ve, "Siz hiç evlendiniz mi? Pardon, siz hiç 15 yaşında evlendiniz mi? Ben yarın evleniyorum..." paylaşımı yapıldı. Bazı kullanıcıların dikkatini çeken bu paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğünün harekete geçtiğini, hakkında bakım tedbiri kararı alınan çocuğun Bakanlık kuruluşuna yerleştirildiğini bildirdi.

Bakanlık, 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

