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15 yaşındaki çocuk oyun oynarken kanlar içinde yere yığıldı

27.06.2021 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 15 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla basketbol oynarken yorgun merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

15 yaşındaki çocuk oyun oynarken kanlar içinde yere yığıldı

Olay, Sapanca’nın Rüstempaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Eren Ç., arkadaşlarıyla basketbol oynadığı esnada bir anda yere yığıldı. Eren Ç.’nin başının arkasından kan aktığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Eren Ç.’nin ense bölgesinden başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eren Ç., daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Eren Ç.’nin tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya silahlı saldırı
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